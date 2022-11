LATAM A320 botst met voertuig bij opstijgen in Lima

Een A320 van LATAM is bij het opstijgen in Lima zijdelings geraakt door een voertuig dat de landingsbaan overstak en daarbij tegen de Airbus botste. Het ongeval gebeurde aan hoge snelheid. Er brak brand uit maar alle inzittenden konden volgens LATAM het toestel veilig verlaten.

Een binnenlandse vlucht van de maatschappij LATAM tussen Lima en Juliaca is bij het opstijgen in Lima zwaar beschadigd geraakt. Het toestel zat al in de hogesnelheidsfase van het opstijgen toen een voertuig de landingsbaan wou oversteken en het toestel daarbij in de flank raakte. Op beelden is te zien hoe er nadien brand uitbreekt aan het toestel. Volgens LATAM zijn er geen doden aan boord van het toestel gevallen.

#LATAM #airplanecrash update. Looks like the Lima Airport tower failed to control the traffic on the runway. Fire truck and airplane on runway. pic.twitter.com/FQOVo3mE6T — Dore (@Sharkpatrol32) November 18, 2022