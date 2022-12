Bijna anderhalf miljoen passagiers voor Brussels Airport in november

In november verwelkomde Brussels Airport bijna 1,5 miljoen passagiers, wat neerkomt op 74% van het aantal in 2019. Na vier maanden met passagiersaantallen boven de 80% telt de maand november zoals gebruikelijk minder vakantiegangers. Daarnaast heeft ook de vakbondsactie op 9 november zijn impact gehad op de bezoekersaantallen. Wat betreft het vrachtvervoer zijn op het logistieke platform van Brussels Airport meer dan 64.000 ton goederen afgehandeld, ofwel een daling van 7% in vergelijking met het volume van vorig jaar.

Passagiers: 74% van het aantal passagiers in 2019

In de maand november mocht Brussels Airport 1.468.594 passagiers verwelkomen, wat neerkomt op 74% van het aantal passagiers in november 2019. Na vier maanden op rij met passagiersaantallen boven de 80% ten opzichte van 2019, voor de Covid-crisis, waren er in de maand november zoals gewoonlijk minder vakantiegangers. De nationale manifestatie van 9 november had eveneens een negatief effect op de cijfers, en zorgde voor ongeveer 30.000 passagiers minder, zonder deze actiedag zou in november de kaap van 1,5 miljoen passagiers zijn gehaald.

Omwille van het einde van de herfstvakantie waren er deze maand een groter aantal aankomende dan vertrekkende passagiers in deze maand.

De tien populairste bestemmingen in november waren respectievelijk Spanje, Duitsland, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Turkije, Frankrijk, de Verenigde Staten, Zwitserland, Portugal en Marokko. Turkije en Marokko wisten hun resultaten van november 2019 te overtreffen.

Het aantal vertrekkende transferpassagiers bedraagt 18%. Dat is 6 procentpunten lager dan het percentage in 2019.

Cargo: daling van de volumes met 7% ten opzichte van 2021

Het vrachtvervoer op Brussels Airport kende in november een daling met 7% in vergelijking met dezelfde periode in 2021, maar een stijging met 13% ten opzichte van 2019. De luchtvrachtvolumes kenden een daling van 9% ten opzichte van het vorige jaar om uit te komen op 52.104 ton. Dit is met name te verklaren door het feit dat 2021 voor de cargoafdeling van Brussels Airport een buitengewoon sterk jaar was. In het volvrachtsegment daalden de volumes met 24%. De vracht aan boord van passagiersvluchten is gestegen met 4% vanwege de stijging van het aantal passagiersvluchten. Tot slot noteerde het segment expressdiensten een stijging van 3%. Algemeen gesproken staan de vrachtvolumes onder druk als gevolg van de aanhoudende geopolitieke spanningen, lockdowns in China, de dreigende recessie en de impact ervan op de e-commerce.

De volumes getruckte vracht zijn zeer licht gedaald met 1%. Azië blijft de grootste import- en exportregio, hoewel de volumes er lager waren dan vorig jaar door de tijdelijke gevolgen van de lockdowns in China. Afrika is de tweede regio op het gebied van import, gevolgd door Noord-Amerika. Voor wat de export betreft, neemt Noord-Amerika de tweede plaats in vóór Afrika.

Vluchten

Het totale aantal vliegbewegingen is met 9% gestegen ten opzichte van november 2021, tot 13.989 vliegbewegingen. Dit aantal blijft 23% lager in vergelijking met november 2019, voor de crisis. Het aantal passagiersvluchten bedraagt deze maand 71% van het aantal passagiersvluchten in dezelfde maand in 2019. Gemiddeld waren er 135 passagiers aan boord, 6 passagiers per vlucht meer dan in 2019 (129).

Het aantal cargovluchten is met 9% gedaald ten opzichte van 2021.