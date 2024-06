Delta en United vliegen opnieuw naar Tel Aviv

Zowel Delta als United zijn sinds deze week terug actief op de luchthaven van Tel Aviv. Beide maatschappijen hebben hun rechtstreekse vluchten opnieuw gelanceerd, American Airlines vliegt voorlopig niet naar Israël.

Na een onderbreking sinds begin oktober is Delta sinds vandaag terug beginnen vliegen tussen New York JFK en Tel Aviv. De vlucht zal opnieuw dagelijks worden uitgevoerd en de bemanning blijft uiteraard overnachten in Tel Aviv.



United, dat voor een korte periode de vluchten had hernomen in maart, maar die na de Iraanse drone-aanval opnieuw had stopgezet, is ook opnieuw gestart met rechtstreekse vluchten. Sinds gisteren vliegt de maatschappij opnieuw dagelijks tussen Newark en Tel Aviv en vanaf 20 juni komt er al een tweede dagelijkse vlucht bij.

Andere Noord-Amerikaanse maatschappijen zoals American en Air Canada vliegen voorlopig niet. American al zeker niet tot de start van het winterseizoen en Air Canada al zeker niet voor augustus.