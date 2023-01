Air Canada Cargo vanaf volgende maand naar Luik

Volgende maand start Air Canada Cargo een nieuwe verbinding op naar Luik. De maatschappij zal met haar B767-Freighters initieel twee keer en later drie keer per week gaan vliegen naar Luik.

De vluchten zullen initieel twee keer per week worden uitgevoerd en vertrekken vanuit Toronto naar Luik met een tussenstop in Halifax. Later op het jaar komt er een derde wekelijkse vlucht bij.

Air Canada Cargo vliegt sinds eind 2021 met eigen vrachtvliegtuigen terwijl het voordien enkel de capaciteit van haar passagiersvliegtuigen kon gebruiken.

Air Canada vliegt momenteel al dagelijks tussen Brussel en Montréal en vanaf juni komt er een vijfwekelijkse vlucht bij tussen Brussel en Toronto.