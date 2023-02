Noorse Flyr geraakt niet aan genoeg geld voor de zomer

De Noorse lowcostmaatschappij Flyr is er niet in geslaagd voldoende kapitaal op te halen. Daardoor heeft het bedrijf niet genoeg geld in kas om de nodige financieringen te doen om deze zomer haar programma te kunnen uitvoeren. Het is nog niet duidelijk of de maatschappij nog gered kan worden.

Het Noorse Flyr, een jonge maatschappij die sinds 2021 vanuit Oslo met B737-800’s en B737 MAX’en naar verschillende Europese bestemmingen vliegt, heeft niet genoeg geld in kas om te overleven tot aan het zomerseizoen. De maatschappij was sinds november onder andere op de beurs op zoek naar nieuw kapitaal, maar vandaag maakte ze bekend dat dat niet gelukt is.

Flyr heeft geld nodig om in april Europese emissierechten aan te kunnen kopen voor het vliegschema deze zomer. In haar nieuwe businessplan stond ook de strategie geschreven om een groot deel van de vloot te verhuren aan andere maatschappijen, maar zonder uitstootrechten is dat niet eens een haalbare optie. Flyr had al een maatschappij gevonden die vanaf eind maart tot en met oktober zes toestellen wou huren.

De vluchten die vandaag op de planning stonden, zijn kunnen doorgaan. Maar of de vluchten later deze week kunnen doorgaan, is hoogst onzeker. Morgen werd er sowieso niet gevlogen, maar over de vluchten na morgen kan Flyr nog niets zeggen.

Flyr vliegt vanuit Oslo ook naar Brussel. Vanaf 17 februari zou de maatschappij opnieuw twee keer per week op de route actief worden.