Air Canada stelt lancering Toronto-Brussel route uit naar augustus

Air Canada heeft de lancering van de nieuwe route van Toronto naar Brussel opnieuw uitgesteld. In plaats van op 1 juni start de route nu pas begin augustus.

De lancering van de nieuwe Toronto-Brussel route is opnieuw uitgesteld. De nieuwe route, die al in 2020 van start had moeten gaan maar door de coronacrisis voor onbepaalde tijd werd uitgesteld, kreeg bij de officiële aankondiging enkele maanden geleden 1 juni 2023 aangeduid als startdatum. Die vluchten zijn echter uit het reservatiesysteem gehaald en de nieuwe startdatum wordt nu pas 1 augustus.

De frequentie van de verbinding blijft wel op vijf wekelijkse vluchten staan en ook het toestel, een B787-8, blijft ongewijzigd.