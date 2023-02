1,3 miljoen passagiers op Brussels Airport in januari

In deze eerste maand van het nieuwe jaar verwelkomde Brussels Airport meer dan 1,3 miljoen passagiers, een toename van 66% in vergelijking met januari 2022, en 80% van het passagiersaantal in januari 2019. Onder meer dankzij de tweede week van de kerstvakantie wordt het jaar ingezet met een sterk resultaat. Op vlak van cargo is er een daling van 12% in de volumes tov 2022.

Passagiersverkeer: een stijging met 66% ten opzichte van 2022

In januari waren er 1.327.309 passagiers op Brussels Airport, een stijging van 66% ten opzichte van januari 2022, toen er nog reisbeperkingen en testverplichtingen waren, en 80% ten opzichte van dezelfde maand in 2019, voor de Covid-crisis. De kerstvakantie had een positieve impact op de passagierscijfers in januari, met meer terugkerende dan vertrekkende reizigers. Het aantal transferpassagiers bedraagt 20% en is daarmee bijna gelijk aan 2019.

De tien meest bezochte landen in januari waren respectievelijk Spanje, Duitsland, Italië, de Verenigde Staten, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Frankrijk, Portugal en Marokko. De Verenigde Staten, Turkije en Marokko overtroffen hierbij zelfs de resultaten van 2019.

Cargo: daling van de volumes met 12% in vergelijking met 2022

In januari daalde het vrachtvervoer op Brussels Airport met 12% ten opzichte van januari 2022. Deze daling heeft deels te maken met het Chinese nieuwjaar dat dit jaar in januari viel waardoor de volumes lager waren, ook de aanhoudende geopolitieke spanningen hebben een impact op de cargovolumes.

Ten opzichte van januari 2022 zien we een daling in het volvrachtsegment (-25%), de expresdiensten (-6%) en de getruckte vracht (-17%). Het vrachtvervoer aan boord van passagiersvluchten nam dan weer toe met 10% gezien de geleidelijke toename van het aantal passagiersvluchten.

Azië blijft de grootste import- en exportregio. Afrika is de tweede regio op het gebied van import, gevolgd door Noord-Amerika. Voor wat de export betreft, komt Noord-Amerika op de tweede plaats in vóór Afrika.

Vluchten

Het totale aantal vliegbewegingen steeg in januari 2023 met 24% ten opzichte van 2022. Het aantal passagiersvluchten nam met 35% toe ten opzichte van 2022, gemiddeld waren er 127 passagiers per vlucht, dat is 12% meer dan in januari 2019 (113). Het aantal cargovluchten daalde met 9% tegenover 2022.