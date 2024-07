Ongeveer 800 bagages zijn vanmorgen achtergebleven op Brussels Airport

Door problemen met de bagagesorteerder vanmorgen op Brussels airport lag de check-in van bagages een tijdje gedeeltelijk stil. Ongeveer 800 bagages moesten daarom in Brussels achterblijven. Die worden nu zo snel mogelijk verstuurd naar de eigenaar.

Een deel van de reizigers die vanmorgen hun bagage wouden inchecken op Brussels Airport konden dat niet door een overbelasting van het bagagesorteersysteem. Reizigers werd gevraagd hun bagage naar de nabijgelegen Sky Hall te brengen waar deze werd opgeslagen.

Hoewel de storing sinds deze voormiddag voorbij is, werden een kleine 800 bagages in Brussel achtergelaten. Iets meer dan de helft van de bagages zou worden ingecheckt in Brussel. De andere helft van de bagages kwam al van een vorige vlucht en is niet op een aansluitende vlucht geraakt.