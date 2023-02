Plaatsing van de eerste pilaren voor de nieuwe site van Safran Aircraft Engine Services op Brussels Airport

Op 28 februari werden in de Noordzone van Brussels Airport de eerste pilaren geplaatst van het gebouw waar Safran Aircraft Engine Services Brussels vanaf 2024 het onderhoud van vliegtuigmotoren zal doen. Dankzij deze nieuwe vestiging op een toplocatie kan de motorenbouwer, die al vele jaren actief is op Brussels Airport, zijn nieuwe activiteiten voor de allernieuwste motoren verder ontwikkelen. Brussels Airport bewijst hiermee opnieuw haar ambitie om haar klanten het meest complete aanbod aan luchtvaartdiensten en haar expertise op het gebied van vastgoed te bieden. Tegelijk bevestigt de luchthaven met dit energiepositieve gebouw, dat meer energie zal produceren dan verbruiken, haar engagement voor duurzame ontwikkeling.

De ontwikkeling van de logistieke zone van Brussels Airport is in volle gang. Het noordelijke deel van de site zal binnenkort uitsluitend plaats bieden aan ondernemingen die actief zijn in vliegtuigonderhoud. In dat kader vond op 28 februari de ceremonie plaats voor de plaatsing van de eerste pilaren van het ultramoderne gebouw waarin Safran Aircraft Engine Services Brussels (SAESB) over ruim een jaar zijn intrek zal nemen. Safran Aircraft Engine Services Brussels is een tak van Safran Aircraft Engines, een van ‘s werelds grootste bouwers van aandrijfsystemen voor de burger- en militaire luchtvaart. Deze tak is reeds 24 jaar aanwezig in Brussels Airport. De onderneming was op zoek naar een nieuwe locatie om zijn mondiale netwerk voor onderhoud van de nieuwste generatie LEAP-1A- en LEAP-1B-motoren verder te ontwikkelen en te moderniseren. Deze motoren worden gebruikt in respectievelijk de A320neo en de Boeing 737 MAX. In het kader van de opschaling van zijn MRO-activiteiten streeft Safran Aircraft Engine Services Brussels ernaar om in de komende twee jaar meer dan 80 nieuwe medewerkers aan te werven.

“De plaatsing van de eerste pilaren is een belangrijk moment in ons al ruim 20 jaar lopende partnerschap met Safran Aircraft Engines”, aldus Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport. “Dit benadrukt niet alleen de ontwikkeling van de activiteiten van Safran Aircraft Engines in België, en meer in het bijzonder op Brussels Airport. Het laat ook de versterking van het aanbod aan luchtvaartdiensten op de site zien, evenals de duurzame ontwikkeling van onze vastgoedactiviteiten, aangezien dit nieuwe gebouw dankzij nieuwe technologieën meer energie zal genereren dan verbruiken.”

De nieuwe site zal een totale oppervlakte van 8500 m² (kantoren en industriële zones) beslaan. Het gebouw zal voldoen aan de hoogste normen op het vlak van onderhoud en de energievoorziening. Er wordt systematisch gebruikgemaakt van de meest efficiënte technieken, zowel op het gebied van isolatie of verwarming met warmtepompen, als op het gebied van infiltratie met het gebruik van grastegels voor het parkeerterrein, en het hergebruik van regenwater voor de toiletten. Al deze maatregelen versterken de energie-efficiëntie. Daarnaast wordt het dak voorzien van een groot aantal zonnepanelen en slimme lichtschachten.

Bovendien zijn in de omgeving de nodige voorzieningen aanwezig voor tweewielers, is er een bushalte tegenover het gebouw met om de 5 tot 10 minuten directe verbindingen van en naar de passagiersterminal van Brussels Airport en de omliggende gemeenten. Met dit nieuwe gebouw bewijst Brussels Airport opnieuw zijn engagement voor een duurzame toekomst.

“We zijn heel verheugd dat deze eerste belangrijke stap is gezet. Hiermee creëren we in België een stevig verankerd expertisecentrum voor onze onderhoudsactiviteiten van LEAP-motoren”, benadrukt Nicolas Potier, Support & Services-director van Safran Aircraft Engines. “Met de ontwikkeling van dit nieuwe gebouw verwezenlijken we een dubbele doelstelling: ten eerste de ontwikkeling van ons wereldwijd onderhoudsnetwerk, ter ondersteuning van de mondiale groei van de LEAP-vloot. Tegelijk verkleinen we de ecologische voetafdruk van onze activiteiten en van onze infrastructuur, wat past binnen de strategie van Safran om zijn CO 2 -uitstoot drastisch te verlagen.”

De bouwwerkzaamheden zullen naar verwachting begin 2024 afgerond zijn en de site zou in het eerste kwartaal van 2024 volledig operationeel moeten zijn.