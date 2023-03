TUI deze zomer vanaf Antwerpen naar Antalya, Heraklion en Tenerife

De dienstregeling van TUI fly vanop de luchthaven van Antwerpen deze zomer wordt aangepast. Sommige vluchten worden verplaatst naar Brussel, maar er komen ook nieuwe vluchten en bestemmingen bij voor TUI Nederland.

Met onder meer de introductie van de nieuwe Embraer 195-E2 toestellen zijn er veranderingen op til voor het vliegschema deze zomer van TUI fly België in Antwerpen. TUI fly België gaat het vluchtschema aanpassen omdat er plaats moet worden gemaakt voor vluchten voor TUI Nederland, die dankzij de nieuwe Embraer’s met minder gewichtsrestricties ook vanaf Antwerpen naar verdere bestemmingen gaat kunnen vliegen.

Zo zullen er frequenties worden verminderd op de vluchten van TUI fly België naar Alicante (van 7 naar 5 vluchten per week), Malaga (van 6 naar 5 vluchten per week) en Palma de Mallorca (van 3 naar 2 vluchten per week). Passagiers zullen daarbij worden herboekt naar een vlucht vanuit Brussel, of op de dagen dat er oorspronkelijk twee vluchten waren zullen passagiers worden herboekt op de andere vlucht vanuit Antwerpen.

Met de vrijgekomen capaciteit worden er vanaf 30 juni nieuwe vluchten en routes gelanceerd voor TUI Nederland. Zo komen er in totaal 6 vluchten per week naar Tenerife (TFS), Antalya en Heraklion met telkens 2 frequenties per bestemming. Ook komt er op woensdag een frequentie bij naar Malaga. TUI Nederland zal daarbovenop ook de bestemmingen Palma de Mallorca, Ibiza en Alicante vanaf Antwerpen gaan aanbieden.

In totaal zal er deze zomer vanaf Antwerpen door TUI fly naar 11 bestemmingen worden gevlogen.