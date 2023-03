Hinder verwacht op Brussels Airport door winterweer

Door een verwachte sneeuwzone morgenochtend wordt er matige tot zware hinder verwacht op Brussels Airport. Er zal door de sneeuwval wellicht maar één landingsbaan gebruikt worden voor vertrekken en aankomsten.

Tussen 3 en 5 uur morgenvroeg wordt er verwacht dat een sneeuwzone Brussels Airport zal bereiken. Dat in combinatie met lage zichtbaarheid en matige oostenwind hebben tot gevolg dat er wellicht maar één landingsbaan zal kunnen gebruikt worden in de voormiddag voor alle vertrekkende en aankomende vluchten. Daardoor wordt de capaciteit beperkt en zijn vertragingen mogelijk.

Door de sterke oostenwind is de gebruikelijke banenconfiguratie van banen 25L en 25R voor aankomsten en vertrekken niet mogelijk. Normaal wordt er dan om de capaciteit hoog te houden gebruik gemaakt van banen 07L en 07R, maar net voor die banen is een goede zichtbaarheid vereist voor piloten om te kunnen landen, en dat is morgen allerminst het geval. Bij actieve sneeuwval is het ook moeilijk om meerdere banen tegelijk sneeuwvrij te houden. Pas vanaf de middag, wanneer de temperaturen uitgesproken positief worden en de zichtbaarheid sterk verbetert, zal de situatie terug normaliseren.