Brussels Airport verwelkomde in februari bijna 1,4 miljoen passagiers

In februari verwelkomde Brussels Airport bijna 1,4 miljoen passagiers, een toename van 65% ten opzichte van 2022. Het resultaat in februari werd vooral bepaald door de krokusvakantie die veel vakantiegangers naar Brussels Airport heeft gebracht. De vrachtvolumes kennen een lichte daling van 2% ten opzichte van 2022.

Passagiersverkeer: een stijging met 65% ten opzichte van februari 2022

In februari heeft Brussels Airport 1.362.145 passagiers ontvangen. Dat is een stijging van 65% in vergelijking met februari 2022, toen er nog heel wat reisbeperkingen waren als gevolg van de Covid-crisis. De krokusvakantie, die dit jaar twee weken duurde (tot begin maart) in het Franstalig onderwijs, maar slechts één week in het Nederlandstalig onderwijs, heeft een positief effect gehad op het aantal reizigers op de luchthaven. Daardoor waren er ook meer vertrekkende dan aankomende passagiers. Het aandeel transferpassagiers bedraagt 16% en is verdubbeld in vergelijking met februari 2022. Dit bevestigt de positie van Brussels Airport als belangrijke hub.

De tien populairste bestemmingen in februari waren respectievelijk Spanje, Duitsland, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Frankrijk, de Verenigde Staten, Turkije, Portugal en Marokko.

Cargo: daling van de volumes met 2% ten opzichte van februari 2022

In februari daalden de vrachtvolumes op Brussels Airport met 2% ten opzichte van februari 2022. Dit vooral door de daling van het wegtransport (-16%) en de huidige geopolitieke spanningen.

In vergelijking met februari 2022 zien we een lichte stijging van 2% in de volumes gevlogen vracht. Er is een stijging van 5% in het volvrachtsegment, en ook het vrachtvervoer aan boord van passagiersvluchten is gestegen met 6%. De expresdiensten kennen een daling van 3%.

De belangrijkste importregio’s zijn Azië (+ 20% ten opzichte van februari 2022), Afrika (+4%) en Noord-Amerika (-16%). Op het gebied van export zijn het opnieuw Azië (+28%) en Afrika (+2%) die hogere volumes optekenen, terwijl Noord-Amerika de volumes ziet dalen met 21%.

Vluchten

Het totale aantal vliegbewegingen nam in februari 2023 met 27% toe ten opzichte van 2022. Het aantal passagiersvluchten is toegenomen met 44% in vergelijking met 2022 en er waren gemiddeld 136 passagiers per vlucht. Het aantal vrachtvluchten daalde met 5% ten opzichte van februari 2022, dat komt voornamelijk door het stopzetten van het inzetten van passagierstoestellen als cargotoestellen (pax freighters) sinds juli 2022.