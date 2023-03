Deze zomer naar 175 bestemmingen vanuit Brussel

Met de terugkeer van de mooie lentedagen is op Brussels Airport officieel het zomerseizoen begonnen met de gebruikelijke zonbestemmingen, maar er zijn ook verschillende nieuwigheden. Deze zomer zijn er maar liefst 175 rechtstreekse bestemmingen, bediend door 58 luchtvaartmaatschappijen, in de aanbieding. De 9 nieuwe bestemmingen vanaf Brussels Airport, in Europa en daarbuiten, zijn Toronto (Canada), Billund (Denemarken), Sevilla (Spanje), Kayseri (Turkije), Monastir (Tunesië), en Béjaïa, Constantine, Oran en Tlemcen (Algerije).

Er is deze zomer keus te over op Brussels Airport. Met het gezin op strandvakantie, een citytrip naar één van de Europese hoofdsteden, op ontdekking naar een ander continent, een bezoek aan familie in het buitenland, … Welke plannen en wensen vakantiegangers ook hebben, in het zomeraanbod van Brussels Airport is er voor elk wat wils. Op het programma staan 175 rechtstreekse bestemmingen, dankzij 58 luchtvaartmaatschappijen die opnieuw hun vertrouwen in Brussels Airport bevestigen.

De nieuwigheden in vogelvlucht

Brussels Airlines breidt zijn Europese vloot uit met vier extra vliegtuigen en biedt vluchten naar Billund, Warschau, Brindisi, Djerba, Monastir en Zürich aan. Daarnaast blijft Brussels Airlines twee bestemmingen in Noord-Amerika bedienen en 17 bestemmingen in sub-Sahara Afrika. In totaal vliegt de luchtvaartmaatschappij deze zomer naar 92 bestemmingen.

TUI fly lanceert nieuwe vluchten naar Al Hoceima en Rabat, en breidt daarmee zijn aanbod uit naar 10 bestemmingen in Marokko. De luchtvaartmaatschappij start ook met rechtstreekse vluchten vanaf Brussels Airport naar vier bestemmingen in Algerije: Béjaïa, Constantine, Oran en Tlemcen. Deze zomer vliegt TUI fly vanaf Brussels Airport naar 73 bestemmingen.

Transavia heeft een tweede vliegtuig op Brussels Airport gestationeerd en biedt 9 bestemmingen aan, waaronder Malaga, Sevilla, Zakynthos en Santorini: dit zijn nieuwe bestemmingen voor de luchtvaartmaatschappij.

Corendon heeft deze zomer drie toestellen in Brussel gestationeerd. Naast vijf bestemmingen in Turkije, biedt Corendon ook directe vluchten aan naar Bourgas, Hurghada, Heraklion, Kos, Rhodos, Palma en Tenerife.

Vueling lanceert deze zomer twee nieuwe bestemmingen, Bilbao en Sevilla, en komt daarmee op een totaal van zeven bestemmingen in Spanje. Ook SunExpress lanceert twee nieuwe bestemmingen, Dalaman en Kayseri, en biedt daarmee zeven bestemmingen in Turkije aan. Ryanair heeft deze zomer een aanbod van meer dan 70 vluchten per week naar in totaal 12 bestemmingen, inclusief vluchten naar Pisa.

Tot slot zal Air Canada op 1 augustus starten met 5 wekelijkse vluchten naar Toronto, waarmee zijn aanbod naar Canada stijgt naar 12 vluchten per week, naast de dagelijkse vlucht naar Montreal.

Groot intercontinentaal netwerk

Deze zomer omvat het segment langeafstandsvluchten vanaf Brussels Airport 35 bestemmingen:

– 5 bestemmingen in Noord-Amerika (New York, Newark, Chicago, Washington, Montreal, Toronto), bediend door Brussels Airlines, Air Canada, Air Transat en Delta Air Lines

– 4 bestemmingen in Midden-Amerika door TUI fly (Punta Cana, Cancún, Varadero en Montego Bay)

– 21 bestemmingen in sub-Sahara Afrika, waarvan er 17 worden bediend door Brussels Airlines; Air Belgium vliegt op Johannesburg, Kaapstad en Mauritius, Ethiopian Airlines vliegt op Addis Abeba en Rwandair op Kigali

– 3 bestemmingen in de Golfregio: Abu Dhabi wordt bediend door Etihad Airways, Doha door Qatar Airways en Dubai door Emirates

– 2 bestemmingen in Azië: Beijing via een dagelijkse vlucht van Hainan Airlines, en Tokio twee keer per week door ANA

Met dit ruime aanbod verwacht Brussels Airport al vanaf deze week heel wat passagiers aan te trekken, gezien de start van de paasvakantie. De luchthaven is voorbereid op de drukke dagen en heeft zich, samen met haar partners, volop voorbereid om haar activiteiten vlot te laten verlopen en het comfort van haar passagiers te garanderen.