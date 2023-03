1,1 miljoen reizigers verwacht tijdens paasvakantie op Brussels Airport

Hoewel het de komende twee weken enkel paasvakantie is in Vlaanderen (Wallonië kiest voor een vakantie in mei) verwacht Brussels Airport een zeer sterke vakantie-uittocht met 1,1 miljoen passagiers. Met de start van de vakantie zijn ook de eerste zomerbestemmingen terug in het netwerk vanuit Brussel.

Vanaf vrijdag 31 maart en tot en met zondag 16 april verwacht Brussels Airport ongeveer 1,1 miljoen vertrekkende en aankomende passagiers. Dat zijn er 200.000 meer dan tijdens de paasvakantie vorig jaar, die toen nog voor gans België telde. Want nieuw dit jaar is dat Wallonië andere vakantieperiodes kent. De paasvakantie werd daar geschrapt en vervangen door een schoolvakantie die in de eerste twee weken van mei valt.

Vanaf Brussels Airport vliegt TUI fly het eerste weekend van de paasvakantie naar 24 vakantiebestemmingen in Spanje (inclusief Canarische eilanden), Portugal, Marokko, Kaapverdië, Tunesië, Egypte, Cyprus, Albanië de Dominicaanse Republiek en Cuba.

Routenetwerk van TUI fly van 1 t.e.m. 2 april

Corendon zelf vliegt komend weekend naar 1 bestemming in Egypte, maar werkt verder net zoals Sunweb ook samen met partnermaatschappij Brussels Airlines. Die laatste heeft komend weekend ook een druk schema richting Spanje en de Canarische eilanden en vliegt verder ook richting Portugal, Italië, Griekenland, Tunesië en Egypte.

Brussels Airlines netwerk van 1 t.e.m. 2 april

Transavia vliegt dit weekend vanuit Brussel naar 6 bestemmingen, waaronder de 2 winterbestemmingen Salzburg en Innsbruck.