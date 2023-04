Royal Jordanian vliegt vanaf oktober opnieuw naar Brussel

Royal Jordanian Airlines vliegt vanaf oktober opnieuw tussen Amman en Brussel. De maatschappij zette die route jaren geleden stop, maar herintroduceert nu de verbinding.

Met de start van het winterseizoen eind oktober keer Royal Jordanian terug op de route Amman-Brussel. Er komende twee vluchten per week op donderdag en zondag. Sinds het vertrek van Ryanair op deze route was er geen maatschappij meer actief op deze verbinding. Het is al ongeveer 10 jaar geleden dat Royal Jordanian nog naar Brussel vloog.

Met de herintroductie van de verbinding wil de maatschappij meer focussen op het toerisme van en naar Jordanië. De vlucht zal telkens om 14:15 in Brussel landen en om 15:15 opnieuw naar Amman vertrekken.