Eerste Embraer 195-E2 voor TUI fly komt aan

Gisterennamiddag is op Brussels Airport de eerste van drie Embraer E195-E2’s voor TUI fly aangekomen. De nieuwe generatie van Embraer moet de oude Embraer’s in de vloot vervangen. Later deze maand treedt het toestel in dienst.

De eerste Embraer 195-E2 voor TUI is gisterenavond vanuit Shannon overgevlogen naar Brussels Airport. Het toestel, eigendom van Aercap, vloog voordien voor het Wit-Russische Belavia. Het is de eerste van drie -E2’s die voor TUI fly zullen gaan vliegen.

TUI fly beschikte tot begin dit jaar over een vloot van 4 Embraer 190’s, maar 3 van de 4 toestellen zijn niet meer in dienst. Het toestel dat gisteren aankwam zal de registratie OO-ETB krijgen en zal plaats bieden aan 136 passagiers.

Dankzij de nieuwe generatie Embraer zal TUI fly verdere routes kunnen aanbieden vanaf Antwerp Airport. Zo komen er dit jaar nieuwe routes bij naar onder andere Antalya en de Canarische eilanden.