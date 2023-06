Meer dan 2 miljoen passagiers op Brussels Airport in mei

In de maand mei verwelkomde Brussels Airport ruim twee miljoen passagiers, een toename van 22% ten opzichte van mei 2022. De spreiding van de voorjaarsvakanties in België, de meivakantie in Nederland, en ook de lange weekends in de meimaand verklaren deze mooie groei. De luchtvrachtvolumes kenden in de maand mei een daling met 6% zien ten opzichte van dezelfde periode in 2022.

Passagiers: +22% ten opzichte van mei 2022

In de maand mei mocht Brussels Airport 2.071.182 passagiers verwelkomen, ofwel een stijging van 22% ten opzichte van mei 2022. De spreiding van de voorjaarsvakanties binnen België heeft deze cijfers positief beïnvloed. De vakantie in het Franstalig onderwijs viel dit jaar later, en zorgde voor een verschuiving van de reizigers van april naar mei. Ook de meivakantie in Nederland, die startte in de laatste week van april, had zijn invloed op het aantal reizigers in de maand mei. En ook de verlofdagen rond het hemelvaarts- en pinksterweekend hadden een positief effect. Daarnaast zorgde het slechte weer in april voor meer last-minute-boekingen naar de zon in mei.

Het aandeel vertrekkende transferpassagiers was 14% in mei. Dat is 38% meer dan in 2022. Brussels Airport is en blijft een belangrijke hub van Europa en Noord-Amerika naar Afrika.

De tien meest bezochte landen waren in mei respectievelijk Spanje, Italië, Duitsland, Turkije, Griekenland, Portugal, Frankrijk, de Verenigde Staten, Marokko en het Verenigd Koninkrijk.

Luchtvrachtvolumes: daling met 6%

De gevlogen vrachtvolumes op Brussels Airport namen in mei af met 6% om uit te komen op 49.502 ton. Voor het globale vrachtvolume zien we een daling van 10% ten opzichte van mei 2022, naar een totaal van 58.839 ton. Deze daling valt vooral te verklaren door een afname van de getruckte volumes met 27%.

Het volvrachtsegment kent voor het eerst dit jaar een daling (-14%), terwijl het vrachtvervoer aan boord van passagiersvluchten stabiel bleef (+0,2%), net als het segment expressdiensten (-0,5%).

De voornaamste importregio’s zijn Azië (+6% ten opzichte van mei 2022), Afrika (-7%) en Noord-Amerika (-13%). Voor wat de export betreft staat Azië (-3%) nog altijd bovenaan, gevolgd door Noord-Amerika (-0,2%) en Afrika (-19%).

Vliegbewegingen: +7% ten opzichte van mei 2022

Het aantal vliegbewegingen nam in mei 2023 met 7% toe ten opzichte van 2022. Het aantal passagiersvluchten is toegenomen met 10% in vergelijking met 2022, er waren gemiddeld 143 passagiers per vlucht, tegenover 130 in mei 2022. Het aantal cargovluchten is met 8% gedaald ten opzichte van mei 2022.