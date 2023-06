Inhuldiging eerste Embraer 195-E2 TUIFly

Eind vorig jaar kondigde TUI fly België aan haar vloot van vier Embraer 190 toestellen te zullen vervangen met de nieuwere Embraer E195-E2. Begin mei kwam het eerste van drie toestellen aan in Zaventem en startte op 18 mei met een vlucht naar Malaga met een eerste vlucht. Een kleine drie weken later, op dinsdag 6 juni, verhuisde het toestel naar z’n nieuwe thuisbasis in Antwerpen.

Vandaag, 19 juni, volgde dan de officiële inhuldiging en doop van het toestel dat de registratie OO-ETB kreeg. Hiervoor werd aan de Antwerpse E-lounge een event georganiseerd in het bijzijn van heel wat TUI-collega’s, luchthavendirecteur Eric Dumas en Antwerps burgemeester Bart De Wever.



Zuiniger, duurzamer

In een eerste vergelijking met de Embraer 190-E1, wijst TUI fly Gunther Hofman, Managing Director TUI fly Western Region, op het veel zuinigere aspect van de E2 ten opzichte van z’n voorganger. Met een gemiddeld verbruik van 1600kg brandstof per uur is de E2 zo’n 11% goedkoper dan de E1, met een verbruik van gemiddeld 1800kg brandstof per uur. Dankzij de 24 extra plaatsen, de E2 biedt 136 plaatsen in full economy ten opzichte van 112 bij de E1, en de zuinigere motoren bekomt de E2 een totale besparing van zo’n 30% in brandstofverbruik. Ideaal dus voor een luchtvaartmaatschappij die duurzaamheid hoog in het vaandel draagt.

Gouden cocktail

Burgemeester Bart De Wever is bijzonder lyrisch over de ingebruikname van het nieuwe type toestel. Hij bedankt TUI voor de blijvende inzet van de perfecte cocktail voor de toekomst waarbij naast het financiële plaatje ook rekening gehouden wordt met innovatie en duurzaamheid.

Als omwonende van de luchthaven heeft De Wever het ook over de winst voor de omgeving. De nieuwere, stillere motoren zorgen voor een daling in de geluidsoverlast. Het grotere vliegbereik van de nieuwe toestellen, zullen daarnaast ook zorgen voor een verdere uitbreiding van de bestemmingen die kunnen aangevlogen worden. De burgemeester benadrukt dat de luchthaven van Antwerpen een essentiële bouwsteen van de stad, niet enkel voor toeristische en zakenvluchten maar ook voor het aanbod van VFR (Visiting Friends & Relatives) vluchten van onder meer de Marokkaans-Antwerpse gemeenschap. De Wever bedankt TUI dan ook voor de investeringen die gemaakt worden in de luchthaven en de economische, culturele en maatschappelijke rol die TUI vervult op de luchthaven.

Nieuw hoofdstuk

Naast Gunther Hofman en Bart De Wever, nam ook Elie Bruyninckx, CEO TUI Western Region (België, Nederland, Frankrijk en Marokko), het woord. Verwijzend naar de afgelopen acht jaar waarin TUI actief is op de luchthaven van Antwerpen, sprak hij over een nieuw hoofdstuk dat vanaf nu geschreven wordt. De luchthaven van Antwerpen was een buitenbeentje en zal dat ook blijven omwille van de korte start- en landingsbaan die te kort is voor de Boeing’s waar TUI zo talrijk mee vliegt. De keuze in april 2015 om met het Braziliaanse Embraer in zee te gaan, bleek een gedurfde zet. Op een totale vloot van ongeveer 130 Boeing vliegtuigen vielen de kleinere E-jets op. Met de keuze voor de nieuwe E2 bewijst TUI het geloof in een verdere ontwikkeling van de luchthaven. Deze ontwikkeling start begin juli met de opstart van de routes naar Tenerife, Antalya en Heraklion en Gran Canaria later dit jaar. Bruyninckx gelooft dat Antwerpen dankzij de nieuwe Embraers zal schitteren in de lijsten met aankomende en vertrekkende vluchten op vele buitenlandse luchthavens.

Nieuwe bestemmingen

Net voor burgemeester De Wever het toestel zou gaan dopen, nam ook Eric Dumas, luchthavendirecteur van Antwerpen, het woord. In zijn toespraak prijst hij de link die TUI brengt tussen Antwerpen en Europa, maar ook Noord Afrika, Turkije en het noord Arabische schiereiland. Op welke bestemming(en) Dumas doelt met dat laatste, is het momenteel nog afwachten.

Scheldewater

Na de speeches van de aanwezige prominenten werd burgemeester De Wever uitgenodigd om de naam van het nieuwe vliegtuig te onthullen en over te gaan tot de doop van het vliegtuig.

In een Scheldestad als Antwerpen was de keuze naar doopvont snel gemaakt en dus mocht De Wever de Embraer met registratie OO-ETB officieel inwijden met water uit de Schelde. Het toestel kreeg de naam Flanders toegewezen, waarmee de verankering van TUI op deze centraal gelegen Vlaamse luchthaven nogmaals bevestigd werd.