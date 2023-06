Brussels Airport bouwt opleidingscentrum

Brussels Airport opent begin 2025 een gloednieuw opleidingscentrum op Brussels Airport. Het gebouw vestigt zich op de Ringlaan en zal dienen voor een resem aan opleidingen voor specifieke luchtvaartjobs.

Unieke Aviation Talent Hub op Brussels Airport

Aviato Academy en Aviato slaan de handen ineen met hun partners om een unieke opleidingsplek te creëren in het hart van Brussels Airport. Voor deze Aviation Talent Hub wordt een gebouw van 3.500 m² op de Ringlaan op Brussels Airport volledig gerenoveerd. De partners gaven vandaag het startschot voor de start van de renovatiewerken voor dit nieuwe project.

“Met de komst van de Aviation Talent Hub bevestigen we onze toewijding om de luchthaven van de toekomst te creëren, waar leren, groeien en innoveren hand in hand gaan,” aldus Isabelle Borli, General Manager van Aviato Academy. “We willen niet alleen professionele opleidingen aanbieden voor de luchtvaartberoepen, maar ook de aantrekkelijkheid van de jobs op de luchthaven vergroten en nieuw talent aantrekken. Met deze nieuwe hub versterken we ons aanbod aan luchtvaartopleidingen op de site en bevorderen we een duurzame instroom van arbeidskrachten voor de verdere ontwikkeling van het ecosysteem op Brussels Airport.”

De Aviation Talent Hub wordt de centrale locatie voor het vinden, aantrekken, behouden en opleiden van luchthaventalent. Samen zullen de partners hier hun kennis, expertise en middelen bundelen om de luchtvaartsector te ondersteunen en te stimuleren door getalenteerde professionals op te leiden, dat kan zowel individueel als in groepsverband, en hen te voorzien van de nodige theoretische en praktische vaardigheden om in deze boeiende en groeiende sector te werken.

“We zijn verheugd dat deze eerste belangrijke stap is gezet voor het ontwikkelen van de Aviation Talent Hub. Hiermee creëren we een state-of-the-art opleidingscentrum op Brussels Airport, ten dienste van al onze luchthavenpartners. Brussels Airport wordt met deze Aviation Talent Hub een prominente speler op vlak van luchtvaarteducatie en we diversifiëren onze dienstverlening door binnen ons ecosysteem hoogwaardige luchtvaartopleidingen aan te bieden. Het zijn de passagiers en de klanten die uiteindelijk van nog efficiëntere operaties en dienstverlening zullen kunnen genieten, dankzij de aanwervingen en opleidingen die hier kunnen gebeuren.” zegt Sylvie Vanden Eynde, Chief HR & Corporate Affairs Officer van Brussels Airport.

Futureproof opleidingen in een duurzame omgeving

In het gerenoveerde gebouw zal niet alleen ruimte worden voorzien voor klassieke klaslokalen en praktijkruimten, maar ook voor een ultramodern digitaal opleidingscentrum. De renovatie omvat ook de ontwikkeling van kantoorruimtes, vergaderzalen en eventruimtes. Aviato Academy zal zich hier ook vestigen, en zal samen met Aviato de hub uitbouwen tot een kenniscentrum voor luchthaventalent, met een aantrekkelijk belevingscentrum voor luchthavenjobs.

De Aviation Talent Hub zal voldoen aan de hoogste normen op het gebied van energie-efficiëntie dankzij het gebruik van de nieuwste technieken, met groengevels en zonnepanelen op het dak. Het gebouw is centraal gelegen op de luchthaven en gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer met directe verbindingen van en naar zowel de passagiersterminal van Brussels Airport als Brucargo, en ook vlot toegankelijk voor fietsers.

De renovatiewerken worden in verschillende fases uitgevoerd, waarbij de benedenverdieping tegen het einde van dit jaar zal worden opgeleverd. De werken zullen naar verwachting eind 2024 afgerond zijn en de Aviation Talent Hub met het nieuwe Experience Center zou begin 2025 volledig operationeel moeten zijn.