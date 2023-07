4,7 miljoen passagiers verwacht op Brussels Airport in juli en augustus

Over enkele dagen gaat de zomervakantie officieel van start. De komende twee maanden zullen er in totaal meer dan 4,7 miljoen passagiers vanop Brussels Airport vertrekken naar één van de 180 bestemmingen die deze zomer aangeboden worden.

Vanaf vrijdag 30 juni verwacht Brussels Airport heel wat passagiers die staan te popelen om op vakantie te gaan en nieuwe plekken te ontdekken. Op die eerste dag van de vakantie worden er bijna 80.000 passagiers (vertrek en aankomst) op Brussels Airport verwacht, en ook het weekend belooft druk te worden met respectievelijk 71.000 en 77.000 passagiers op zaterdag en zondag. Voor de scholen in het Franstalig onderwijs begint de vakantie dit jaar een week later dan in het Nederlandstalig onderwijs, dus ook in het tweede weekend van juli wordt heel wat bedrijvigheid verwacht, met in totaal 231.000 passagiers op 7, 8 en 9 juli. Voor de hele zomervakantie zal Brussels Airport ruim 4,7 miljoen passagiers verwelkomen. Dat is 15% meer dan in 2022.

Om de drukke zomervakantie in goede banen te leiden, zijn alle partners van Brussels Airport zich al maanden samen aan het voorbereiden om alles vlot en veilig te laten verlopen. Er zijn voor de zomerperiode nog een aantal bijkomende maatregelen genomen. In de Connector staan er nu drie nieuwe automatische poortjes voor de grenscontrole, voor de passagiers met een Europees paspoort die reizen buiten de Schengenzone. Daarmee wordt de capaciteit en doorstroom verhoogd en zijn er nu 12 e-gates in totaal, naast de grensposten bemand door de Federale Politie. Sinds kort kunnen ook Britse onderdanen van de geautomatiseerde grenscontrole gebruik maken.

Er wordt ook extra personeel ingezet om de passagiers te informeren en verder te helpen in de terminal. Op sommige plaatsen, bijvoorbeeld bij de veiligheidscontrole, is er ook extra signalisatie voorzien met advies voor de passagiers om zich voor te bereiden op de controles en de verschillende processen.