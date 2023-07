Air Belgium volgende zomer opnieuw naar Zuid-Afrika en Mauritius

Ook volgend zomerseizoen zal Air Belgium blijven vliegen naar Zuid-Afrika en Mauritius. De maatschappij bevestigt haar vliegschema voor de zomer van 2024.

De twee wekelijkse vluchten vanuit Brussel naar Mauritius blijven behouden, maar worden wel gereduceerd tot slechts één vlucht per week tussen 10 april en 6 mei, tussen 14 mei en 1 juli en van 3 september tot 14 oktober. Ook de vluchturen worden licht aangepast ten opzichte van het huidige schema.

De vluchten naar Johannesburg en Kaapstad worden ook nog steeds twee keer per week uitgevoerd, maar ook met enkele frequentiereducties. Zo is er van 21 april tot 23 juni slechts één vlucht per week naar Johannesburg in plaats van twee.