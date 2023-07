TUI fly Embrear 195-E2 na wekenlange panne bijna terug naar België

Een Embraer 195-E2 van TUI fly, die nog maar in juni aan de maatschappij werd geleverd, is na een panne van tweeënhalve week bijna opnieuw operationeel. Het toestel stond na een birdstrike vast op de luchthaven van Heraklion en zou later deze week worden overgevlogen naar België.

Als sinds 7 juli staat een Embraer 195E2 (OO-ETA) van TUI fly vast op de luchthaven van Heraklion in Kreta. Het toestel kwam van Antwerpen en raakte betrokken bij een botsing met vogels. Daardoor raakte de rechtermotor van het toestel beschadigd. De terugvlucht werd daarop geannuleerd.

Omdat de onderhoudsfaciliteiten op de luchthaven van Heraklion beperkt zijn, staat het toestel er sindsdien geparkeerd. Gisteren werd er begonnen met de vervanging van de motor en het toestel zou later deze week opnieuw inzetbaar moeten zijn voor vluchten vanuit België.