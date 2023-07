Passagiersdrone vervoert voor het eerst medische cargo door Europees luchtruim in Sint-Truiden

Op 25 juli 2023 heeft een passagiersdrone met twee zitplaatsen voor het eerst medische inhoud vervoerd door Europees luchtruim. De dronevlucht, een volledig onbemande en geautomatiseerde missie, vervoerde meerdere bloedzakjes over een afstand van 1 kilometer doorheen het testluchtruim van DronePort in Sint-Truiden. De operatie werd gecoördineerd door het Belgische bedrijf Helicus, dat bekend staat om de ontwikkeling van dronetoepassingen en -technologieën voor medisch transport door de lucht.

Helicus is de eerste droneoperator in Europa die met succes dronevluchten uitvoerde met menselijk weefsel en bloedstalen boven bevolkt gebied, buiten het zicht van de piloot. Vandaag is er echter een nieuwe mijlpaal bereikt in de onbemande luchtvaart in Europa, door medische inhoud te transporteren met een passagiersdrone, een toestel van meer dan 600kg. De Ehang 216 AAV van dronefabrikant EHang Holdings Limited heeft liefst 16 elektromotoren, haalt een kruissnelheid van 130 km/u en heeft een maximale vluchtduur van 30 minuten. De drone toonde in het verleden al zijn vermogen om twee passagiers te vervoeren ofwel een vracht tot 220 kg.

Vandaag vloog deze indrukwekkende drone-taxi door het afgesloten luchtruim van DronePort om bloedzakjes te transporteren. De organisatie van deze testvlucht was een samenwerking tussen Helicus, EHang, DronePort en de Dienst voor het Bloed van het Belgische Rode Kruis. Ook de Belgische burgerluchtvaartautoriteit (DGLV), die vooraf akkoord had gegeven voor deze operatie, was zelf aanwezig om het verloop van de missie te beoordelen. Het is namelijk de eerste keer dat een drone van dergelijk kaliber de lucht in gaat in ons luchtruim, en dat volledig in lijn van met wettelijk kader van de nieuwe Europese dronewetgeving sinds 2020.

Omdat het ging over een onbemande, geautomatiseerde vlucht met een vrachtdrone, werd de drone bestuurd door een computer die een vooraf gedefinieerd vluchtpad volgde dat werd uitgestippeld door Helicus. Veiligheidspiloten op de grond stonden stand-by als extra veiligheidsmaatregel om een soepele en veilige operatie te garanderen. Helicus maakte gebruik van hun informatie-interface die naadloze communicatie mogelijk maakte tussen de passagiersdrone en het Command & Control centrum (C2C) van Helicus.

Na drie jaar intensieve voorbereiding met sterke partners is Helicus erg trots op deze Europese primeur”, aldus Mikael Shamim, CEO van Helicus. “De uitgevoerde vlucht is volledig in overeenstemming met de Europese wetgeving. Voor ons als luchtvaartmaatschappij en voor de luchtvaartautoriteiten biedt het de mogelijkheid om ervaring op te doen met het veilig omgaan met dit soort technologie en operaties”. Vandaag is een belangrijke mijlpaal op het uitdagende pad dat in de komende jaren zal leiden tot wijdverspreid medisch transport per drone. Helicus zet zich in om maatschappelijk nuttige diensten te leveren op basis van onbemande luchtvaarttechnologie, met zowel kleinere als grotere drones. Sinds 2016 ontwikkelt het bedrijf operationele processen en specifieke automatiseringstechnologieën om een drone agnostische vloot veilig te exploiteren.

Wettelijk kader creëren met eenvoudige, toegankelijke procedures

“Drones maken het mogelijk om complexe missies uit te voeren met een efficiëntie die voorheen ongekend was, terwijl ze tegelijkertijd goedkoop en milieuvriendelijk zijn”, zegt vicepremier en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet. “Sommige missies die met helikopters of lichte vliegtuigen worden uitgevoerd, kunnen nu door drones worden uitgevoerd, wat de CO2-voetafdruk van deze missies sterk vermindert. Daarom willen we als overheid de ontwikkeling van de dronesector in België bevorderen door een wettelijk kader te creëren en eenvoudige, toegankelijke procedures te ontwikkelen voor wie deze sector wil ontwikkelen.”

De Limburgse investeringsmaatschappij LRM is samen met stad Sint-Truiden en JK Invest aandeelhouder van de DronePort. “Dit soort van complexe en baanbrekende projecten is de bestaansreden van DronePort”, beweert Tom Aerts, Head of Investments van LRM en CEO ad interim van DronePort. “Op onze campus hebben we alle faciliteiten voorhanden om dergelijke testvluchten mogelijk te maken en innovatieve mijlpalen te bereiken. Mede dankzij het afgesloten en lokaal gecontroleerde testluchtruim zijn we daarom de hotspot in Europa voor bedrijven die willen innoveren in de luchtvaartsector. We hebben een terrein van om en bij de 110ha waarvan we 30ha verder kunnen ontwikkelen om nieuwe luchtvaartbedrijven aan te trekken en zo bijkomende jobgelegenheid te creëren.”

“De succesvolle vlucht en demonstratie waarvan we getuige waren, maakt me nog trotser om dit mijn geboortestad te noemen en wethouder van deze stad te zijn,” zegt Hilde Vautmans, lid van het Europees Parlement. “Het is een fantastische weergave van wat innovatie kan bereiken wanneer mensen en bedrijven nauw samenwerken aan een gemeenschappelijk idee, met een gemeenschappelijk doel. Deze demonstratie zou ons zeer optimistisch moeten stemmen over hoe technologieën en innovatie in de toekomst kunnen voorzien in de sociale en medische behoeften van de maatschappij.”