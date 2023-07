Sluiting luchtruim Niger brengt Afrika-operaties vanuit Brussel in de war

De sluiting van het luchtruim boven Niger door een staatsgreep zorgt voor verstoringen in het Afrika-netwerk vanuit Brussel. Niger was, door andere luchtruimbeperkingen in de regio, één van de laatste delen luchtruim die ervoor zorgde dat Brussels Airlines zonder al te veel hinder naar West- en Centraal-Afrika kon vliegen. Een deel van de vluchten die vandaag zijn vertrokken moeten met een omweg vliegen waardoor enkele tussenstops werden geschrapt.

Het enige stuk luchtruim waar Brussels Airlines nog zonder al te veel hinder de doorsteek kon maken van Europa naar Afrika, is door een staatsgreep sinds vannacht gesloten voor alle vliegverkeer. Het luchtruim zou voorlopig al tot en met 4 augustus gesloten blijven en een eventuele heropening zal afhangen van de veiligheidssituatie in het land.

En dat stukje luchtruim was belangrijk voor de verbindingen tussen Brussel en Afrika. Door de jarenlange steeds slechter wordende veiligheidssituatie zijn de mogelijkheden om het luchtruim van Mali over te vliegen beperkt, dat voordien wel werd gedaan op een aantal West-Afrikaanse routes vanuit Brussel. Het luchtruim van Mali wordt beheerd door Niger en Senegal. Vliegtuigmaatschappijen mogen van de Europese luchtvaartautoriteiten enkel op grote hoogte (boven 32.000 voet) nog een deel van Mali overvliegen, maar dat beslist elke maatschappij uiteindelijk voor zich. Maatschappijen kunnen voor zichzelf dus strengere regels hanteren en bijvoorbeeld er voor kiezen om het land volledig niet meer over te vliegen of beperkte delen ervan. Op radardata is te zien dat Brussels Airlines tot vandaag voor een deel van haar West-Afrika-vluchten via een uiterst oostelijk stukje Mali vloog dat gecontroleerd wordt door Niger, maar dat werd door de tijdelijke sluiting onmogelijk.

Als we de situatie van vandaag verder willen bekijken, komen we uit bij de rechterbuur van Niger, namelijk Tsjaad. Dat land grenst in het noorden volledig aan Libië en dat land (Libië) wordt dan weer verboden om over te vliegen bij verschillende luchtvaartautoriteiten. Tsjaad bereiken via Niger ging vandaag ook niet meer.

Nog verder naar het oosten komen we uit bij Soedan, ook dat land werd tot enkele maanden geleden overvlogen om naar bestemmingen zoals Kigali in Oost-Afrika te vliegen. De staatsgreep van april dit jaar bracht hier een einde aan, en sindsdien kan ook Soedan voor vele Europese maatschappijen niet meer worden overvlogen. Dat brengt ons uiteindelijk bij onderstaande kaart, tenminste als we Mali volledig als no-go-zone bestempelen, wat niet volledig het geval is. De bestemmingen die zonder al te veel problemen nog kunnen worden bediend zijn Dakar, Banjul, Conakry, Freetown en Monrovia. De vluchten vandaag naar andere bestemmingen werden omgeleid.

Zo vloog de vlucht naar Kigali om via Egypte en Ethiopië. De vlucht naar Abidjan vloog om via West-Afrika en kon daardoor niet landen in Burkina Faso en ook de vluchten naar Kameroen en de DRC vlogen via dezelfde omweg met een langere vluchttijd als gevolg naar hun bestemming.

Sommige andere Europese luchtvaartmaatschappijen die normaliter over een westelijker deel van Mali vliegen, ondervonden vandaag weinig hinder door de staatsgreep in Niger.