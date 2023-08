Brussels Airport verliest rechtstreekse treinverbinding met Amsterdam

Vanaf 2025 verliest Brussels Airport de rechtstreekse treinverbinding met Amsterdam. Er komt een snellere dienst vanuit Brussel en een tragere dienst via Brussels Airport met eindbestemming Rotterdam. Wie vanaf de luchthaven naar Amsterdam-Centraal wil sporen, zal vanaf dan minstens 2 verschillende treinen moeten nemen.

De NS en NMBS plannen vanaf 2025 een nieuwe dienstregeling voor de internationale treinverbinding tussen Amsterdam en Brussel. Met de introductie van een nieuwe snellere trein zal de huidige verbinding worden aangepast van Brussel-Zuid naar Amsterdam-Zuid met enkel nog stops in Brussel-Centraal, Brussel-Noord, Antwerpen-Centraal, Rotterdam en Schiphol. Daardoor wordt de reistijd korter. De frequentie blijft op 16 treinen per dag maar de trein spoort dus niet meer tot aan in het centrum van Amsterdam.

Een ‘nieuwe’ alternatieve verbinding wordt de trein van Brussel-Zuid naar Rotterdam-Centraal. Die trein zal via Brussels Airport reizen en daarbij ook nog stoppen in Mechelen, Antwerpen-Berchem, Antwerpen-Centraal, Noorderkempen, Breda en Rotterdam-Centraal. Reizigers die vanaf Brussels Airport naar Amsterdam-Centraal wil reizen zullen hiervoor in de toekomst gebruik moeten maken van 2 verschillende treinen. De tragere route zal ook 16 keer per dag worden uitgevoerd waardoor de internationale trein wel tot 32 keer per dag zal rijden.