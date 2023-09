Kapotte roltrappen hoofdingang Brussels Airport zorgen voor problemen met passagiersstroom

Kapotte roltrappen aan de hoofdingang van Brussels Airport zorgen sinds enkele dagen voor problemen voor de passagierscirculatie, met wachtrijen tot gevolg. Momenteel moeten alle aankomende passagiers die naar de buszone, drop-off of treinstation willen, aanschuiven aan liften om het gebouw te verlaten. De problemen zouden volgens de luchthaven niet meteen kunnen opgelost worden.

Het Diamant-gebouw, dat sinds sinds de aanslagen van 2016 al jarenlang dienst doet als de hoofdingang van Brussels Airport, heeft problemen met z’n roltrappen. Twee van de drie roltrappen tussen het niveau van de drop-offzone, de bussen en de aankomst- en vertrekzone zijn kapot. Daardoor is de enige roltrap die passagiers vanaf het aankomstniveau naar de bus-of treinstation kon brengen, buiten gebruik. Passagiers worden nu in de richting van enkele nog werkende liften gestuurd, maar die capaciteit is op sommige momenten onvoldoende om alle aankomende passagiersstromen te verwerken. Voor vertrekkende passagiers die vanaf de drop-offzone naar de terminal willen is nog één roltrap operationeel.

Hoelang de hinder nog zal duren is niet duidelijk, maar een grondige herstelling zou nog een tijdje op zich moeten laten wachten.