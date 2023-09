4,6 miljoen passagiers op Brussels Airport tijdens de zomervakantie

In juli en augustus verwelkomde Brussels Airport bijna 4,6 miljoen passagiers, dat is een toename van 5% ten opzichte van de zomervakantie in 2022. In de maand augustus reisden er 2,3 miljoen passagiers via de luchthaven, bijna evenveel dus als in juli. De nieuwe schoolkalender in Franstalig België heeft ervoor gezorgd dat reizigers hun vakantieplanning wat hebben moeten aanpassen, iets wat vooral merkbaar was in de laatste week van augustus. Als we kijken naar de gevlogen vrachtvolumes zien we een lichte daling van 1% in augustus, om uit te komen op 49.000 ton.

‘De passagiersaantallen op Brussels Airport tijdens de zomervakantie waren erg goed’, zegt Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport Company. ‘Het uitgebreid aanbod aan bestemmingen binnen Europa en naar overal ter wereld trok heel wat reizigers aan, die waarschijnlijk ook op zoek waren naar zonnigere oorden dan het in juli erg regenachtige België. Samen met onze partners was het onze prioriteit deze passagiers in alle veiligheid en comfort te ontvangen, met de nodige aandacht voor het verschaffen van informatie en de vlotheid van onze operaties. We kunnen op Brussels Airport absoluut spreken van een geslaagde zomer.’

Passagiers: +5% ten opzichte van de zomer in 2022

Het was een drukke zomervakantie op Brussels Airport met miljoenen reizigers die op de luchthaven passeerden, onderweg naar de vele zonnige bestemmingen. In totaal hebben niet minder dan 4,6 miljoen passagiers gekozen voor Brussels Airport tijdens de twee zomermaanden, wat overeenkomt met een stijging van 5% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De aangepaste vakantieregeling in het Franstalig onderwijs heeft wel een impact gehad op het aantal passagiers dat we op Brussels Airport mochten ontvangen, met name tijdens de eerste week van juli en de laatste week van augustus.

In de maand augustus werden 2.260.496 passagiers verwelkomd op Brussels Airport. Dat is een stijging van 5% in vergelijking met augustus 2022. Er waren bijna 200.000 meer aankomende dan vertrekkende passagiers, wat logisch is aan het einde van de vakantieperiode. Het aantal vertrekkende transferpassagiers, voornamelijk op de belangrijke verbindingen tussen Europa en Noord-Amerika en Afrika, bedraagt 15%.

De tien populairste bestemmingen in augustus waren respectievelijk Spanje, Turkije, Griekenland, Duitsland, Italië, Marokko, Portugal, Frankrijk, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Luchtvrachtvolumes: lichte daling met 1% in augustus

De hoeveelheid vervoerde vracht op Brussels Airport nam in augustus heel licht af met 1% om uit te komen op 49.189 ton. Het volvrachtsegment kent een daling van 8%, wat in lijn ligt met de globale tendens, terwijl er bij het vrachtvervoer aan boord van passagiersvluchten een stijging van 2% werd vastgesteld, net als bij het segment expressdiensten (+4%).

Voor het totale vrachtvolume zien we een lichte daling van 6% ten opzichte van augustus 2022, met een totaal van 58.376 ton. Deze daling valt vooral te verklaren door een afname van de getruckte volumes met 27%.

Vliegbewegingen: +1% ten opzichte van augustus 2022

Het aantal vliegbewegingen nam in augustus 2023 licht toe met 1% ten opzichte van 2022. Het aantal passagiersvluchten is met 3% toegenomen tegenover augustus 2022. Er waren gemiddeld 148 passagiers per vlucht. Dat is drie keer meer dan in augustus 2022 dankzij de inzet van grotere toestellen en een hogere bezettingsgraad per vlucht. Het aantal cargovluchten is met 3% gedaald ten opzichte van augustus 2022.