Tijdelijk sluiting luchthaven Oostende: TUI fly boekt reizigers om vanuit Brussel

Vandaag kondigde de luchthaven van Oostende aan dat de start- en landingsbaan grondig worden gerenoveerd tussen 25 januari en 28 maart 2024. De luchthaven zal tijdens deze periode dan ook gesloten zijn waardoor er gedurende deze 9 weken geen TUI-vluchten kunnen vertrekken of landen. TUI voorziet voor elke reiziger die een vlucht of een pakketreis heeft geboekt vanuit Oostende, de mogelijkheid om op dezelfde dag vanuit Brussel te vertrekken of naar Brussel terug te vliegen.

De startbaan op de luchthaven van Oostende-Brugge wordt grondig gerenoveerd, een nodige maatregel om veilig vliegverkeer in de toekomst te blijven garanderen en ervoor te zorgen dat de luchthaven in de komende jaren operationeel kan blijven. De impact van deze werken maakt het voor de luchthaven onmogelijk om tijdens die periode operationeel te blijven. Daardoor kondigt de luchthaven een tijdelijke sluiting aan van 25 januari tot 28 maart 2024, ongeveer negen weken.

Door deze situatie van overmacht kunnen de 12 vluchten per week van TUI fly naar de vier Spaanse bestemmingen Tenerife, Gran Canaria, Malaga en Alicante tijdens die 8 weken niet worden uitgevoerd. Voor alle reizigers die een vlucht of een pakketreis hebben geboekt vanuit Oostende voorziet TUI een alternatief uit Brussel tegen dezelfde prijs en met een vertrek op de voorziene dag. Elke betrokken reiziger werd hierover intussen persoonlijk ingelicht. Wie tijdens deze periode vertrekt maar buiten deze periode terugvliegt, of andersom, zal de mogelijkheid hebben om desgewenst alle trajecten om te boeken naar Brussel. Met deze flexibiliteit komt TUI tegemoet aan de reizigers die gebruik moeten maken van de parking op de luchthaven.

TUI begrijpt het praktische ongemak voor de betrokken reizigers maar heeft na een grondige analyse van de mogelijkheden besloten dat dit alternatief de minste impact heeft op de reisplannen van de klant.

TUI steunt het initiatief van Ostend-Bruges International Airport om de luchthaven ‘futureproof’ te maken en daarmee het optimale vliegcomfort van de reizigers te waarborgen. De duizenden TUI-klanten kunnen aldus vanaf de paasvakantie weer in de beste omstandigheden vanuit hun geliefde luchthaven vertrekken.