ANA ook deze winter nog steeds maar twee keer per week naar Brussel

Ook komend winterseizoen keert ANA niet terug met de dagelijkse vlucht tussen Tokio en Brussel. Net zoals afgelopen zomer blijft de frequentie beperkt tot twee vluchten per week.

ANA heeft eindelijk haar vluchtplannen vrijgegeven voor de Europese markt komend winterseizoen. Tot nu verkocht de maatschappij tickets voor een dagelijkse vlucht tussen Tokio en Brussel, maar nu is het duidelijk dat die dagelijkse frequentie ook deze winter nog niet terugkeert. Net zoals het huidige zomerseizoen zal ANA slechts twee keer per week tussen beide steden vliegen met telkens een vlucht op woensdag en zaterdag.

Hoewel ook in Japan de coronacrisis op zijn einde is gekomen, worden de vluchtfrequenties naar de verschillende Europese bestemmingen niet opgetrokken. Een van de hoofdredenen daarvoor is de oorlog in Oekraïne waardoor ook ANA niet gebruik kan maken van het Russische luchtruim. Zowel de heenvluchten als de terugvluchten duren aanzienlijk langer en moeten onder meer omvliegen via Alaska.

Het gepubliceerde vluchtschema is geldig tot 30 maart 2024.