ANA vanaf 1 maart opnieuw met wekelijkse passagiersvlucht naar Brussel

Vanaf 1 maart gaat het Japanse ANA opnieuw passagiersvluchten uitvoeren vanaf Brussels Airport. In de eindejaarsperiode waren er al tijdelijk een beperkt aantal vluchten uitgevoerd, maar nu komt er terug een vaste lijndienst.

Vanaf 1 maart plant ANA om opnieuw passagiersvluchten uit te voeren tussen Tokio Narita en Brussel. Het gaat om een wekelijkse vlucht op zaterdag. In de eindejaarsperiode heeft ANA al enkele passagiersvluchten uitgevoerd naar Brussel en sinds oktober voert ANA ook regelmatig vrachtvluchten uit met haar Dreamliners op deze route.

Brussel komt daarbij in het beperkte lijstje te staan van Europese bestemmingen waarop ANA momenteel actief is. De maatschappij vliegt vanuit Tokio enkel naar Londen, Parijs en Frankfurt. Vanaf maart komt Brussel daar als enige nieuwe bestemming bij. Het vliegschema dat nu al gepubliceerd is loopt tot en met 18 april.