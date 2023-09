TUI fly lanceert vluchten naar Tel Aviv vanuit Antwerpen

TUI fly gaat vanaf december vluchten aanbieden tussen Antwerpen en Tel Aviv. Dankzij de komst van de nieuwere Embraer 195-E2 wordt deze verbinding economisch haalbaar.

Vanaf 14 december vliegt TUI fly twee keer per week tussen Antwerpen en Tel Aviv. Het gaat om vluchten op donderdag en zondag. Dankzij de komst van de modernere Embraer 195 E-2 kan TUI fly deze belangrijke route nu lanceren. De Embraer’s van de oudere generatie die TUI fly voordien vanaf Antwerpen inzette, waren niet performant genoeg om zonder gewichtsrestricties deze verbinding op te starten.

De nieuwe vluchten vertrekken op donderdag telkens om 10:00 in Antwerpen en komen om 15:50 in Tel Aviv aan. De terugvlucht vertrekt in Tel Aviv om 16:40 en komt in Antwerpen aan om 21:05. Op zondag wordt de vertrektijd iets vervroegd en vertrekt het toestel om 08:55 in Antwerpen.

Vanuit België vliegt deze winter enkel Brussels Airlines (Brussel met 10 vluchten per week)) en Ryanair (Charleroi met 3 vluchten per week) naar Tel Aviv. Het is niet de eerste keer dat TUI fly naar Israël vliegt. Vroeger vloog ze ook al vanuit België naar Tel Aviv.