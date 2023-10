Eerste verbinding met Saudi-Arabië nu ook officieel aangekondigd

Vanaf december start flynas met een rechtstreekse verbinding tussen Brussel en Jeddah, de eerste verbinding vanuit België naar Saudi-Arabië. De route stond al een tijd in het reservatiesysteem maar is nu vandaag ook officieel door de maatschappij aangekondigd.

Vanaf 3 december wordt Brussels Airport drie keer per week verbonden met Jeddah. De route wordt opgestart in samenwerking met het Air Connectivity Program van het land dat het toerisme richting Saudi-Arabië mee verder moet doen groeien. Het land mikt op 100 miljoen jaarlijkse toeristen per jaar tegen 2030. In 2022 waren er nog maar iets meer dan 16 miljoen internationale bezoekers.

De vluchten worden uitgevoerd door A320’s van de maatschappij en de bloktijd bedraagt 6 uur en 45 minuten op de heenvlucht en 6 uur op de terugvlucht.