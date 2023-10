Eerste A320neo voor Brussels Airlines wordt woensdag geleverd

De eerste A320neo van Brussels Airlines wordt komende woensdag geleverd. Het toestel kan dan binnen enkele weken de eerste commerciële vlucht uitvoeren.

De OO-SBA, de eerste van al zeker vijf A320neo’s, wordt aanstaande woensdag geleverd vanuit de fabriek in Toulouse. Het toestel zal om 13:00 in Brussel landen. Oorspronkelijk zouden er dit jaar nog 2 toestellen volgen, maar het is onzeker of die deadline kan worden gehaald. In 2024 komen er nog zeker nog eens 2 bij om zo het totaal naar 5 te brengen.

Het toestel zal normaal gezien landen op baan 25L, tenzij de stevige zuidenwind daar woensdag anders over beslist.