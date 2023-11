Skywings Flight Training schaft vier Diamond 40NG’s aan

De Antwerpse vliegschool Skywings Flight Training heeft een bestelling geplaatst voor vier Diamond 40NG’s. Daarmee komt de totale vloot op zeven toestellen te staan.

“De nieuwe toestellen beschikken over de laatste technologie voor navigatie en automatisering en stellen onze studenten in staat om al tijdens hun opleiding de principes van het lijnvliegen toe te passen.”, vertelt Pieter Brantegem, chief commercial officer van de school en zelf ook lijnpiloot. “De vliegtuigen vliegen op niet-loodhoudende jet-brandstof en staan bekend om hun lage verbruik. De constructeur Diamond is ook volop bezig aan de ontwikkeling van een elektrische variant, de eDA40, die tegen begin 2025 een theoretische vluchtduur van 90 minuten zou kunnen garanderen, hetgeen interessant wordt voor gebruik tijdens opleiding en de deur openzet om zero-emission vliegtraining te voorzien.”