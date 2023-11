2 miljoen passagiers op Brussels Airport in oktober

In oktober verwelkomde Brussels Airport 2 miljoen passagiers, een stijging met 8% tegenover dezelfde maand in 2022. De start van de herfstvakantie in Franstalig België heeft de cijfers positief beïnvloed. De luchtvrachtvolumes kennen, na verschillende maanden met een daling, dan weer een zeer lichte stijging (+0,4%) in vergelijking met oktober vorig jaar.

Passagiers: +8% ten opzichte van oktober 2022

In oktober waren er op Brussels Airport 2.016.071 passagiers, een stijging met 8% tegenover oktober 2022. De twee weken durende herfstvakantie voor de Franstalige scholen heeft geleid tot een hoger aantal vertrekkende passagiers op Brussels Airport vanaf 20 oktober. Ook de herfstvakantie in Nederland zorgde voor meer passagiers. Het opschorten van de vluchten met bestemming Tel Aviv van Brussels Airlines begin oktober heeft dan weer een negatieve impact gehad op de passagierscijfers.

Het aandeel transferpassagiers bedroeg 14,5% in oktober. Dit bevestigt Brussels Airports rol als hub voor onder meer de luchtvaartmaatschappijen van de Star Alliance groep, en in het bijzonder voor vluchten vanuit Europa en Noord-Amerika richting Afrika.

De tien meest bezochte landen in oktober waren Spanje, Duitsland, Italië, Turkije, Portugal, Frankrijk, Marokko, de Verenigde Staten, Griekenland en het Verenigd Koninkrijk.

Na de eerste tien maanden van 2023 is het aantal passagiers dat via Brussels Airport heeft gereisd al gelijk aan het aantal passagiers dat de luchthaven in heel 2022 mocht ontvangen.

Luchtvrachtvolumes: lichte stijging met 0,4%

De totale vrachtvolumes via Brussels Airport zijn met 3% gedaald ten opzichte van oktober 2022 en komen uit op 64.220 ton.

Na enkele maanden van daling kenden de luchtvrachtvolumes deze maand een lichte stijging (+0,4%), naar een totaal van 53.646 ton.

In het volvrachtsegment is er een daling van 4%, terwijl de vracht aan boord van passagiersvluchten sterk gestegen is met 24% dankzij de toename van het aantal passagiersvluchten. De expressdiensten dalen met 6% en ook bij de getruckte volumes is er een daling met 18%.

De voornaamste importregio’s zijn Azië (met een sterke stijging van 31% ten opzichte van oktober 2022), Afrika en Noord-Amerika. Azië is bovendien ook de voornaamste exportregio, gevolgd door Noord-Amerika en Afrika.

Vliegbewegingen: stijging ten opzichte van oktober 2022 (+3%)

In oktober 2023 steeg het aantal vluchtbewegingen met 3% naar 17.313 bewegingen. Het aantal passagiersvluchten is met 7% toegenomen tegenover 2022. Er waren gemiddeld 142 passagiers per vlucht. Dat zijn er twee meer dan in oktober vorig jaar dankzij de inzet van grotere toestellen en een hogere bezettingsgraad per vlucht. Het aantal cargovluchten is met 8% gedaald ten opzichte van oktober 2022.