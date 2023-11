TUI fly keert ook in de zomer niet terug naar Charleroi

Ook komend zomerseizoen zal TUI fly niet meer acties zijn op de luchthaven van Charleroi. De maatschappij zette haar operaties op de luchthaven deze winter stop, maar ook in de zomer laat ze Charleroi links liggen.

“De vraag van passagiers evolueert voortdurend en daarom passen we per seizoen ons aanbod aan om hen de beste vluchtopties te bieden”, zegt woordvoerster Sarah Saucin van TUI fly. “Op basis van de huidige marktdynamiek hebben we besloten om tijdens het volgende zomerseizoen geen vluchten vanuit Charleroi aan te bieden. Momenteel concentreren we onze activiteiten op de andere Belgische luchthavens (Zaventem, Oostende, Antwerpen en Luik) met een gediversifieerd aanbod van vliegbestemmingen.”

Afgelopen zomer was TUI fly wel nog actief in Charleroi, maar voor het huidige winterseizoen verplaatste ze al haar vluchten naar Brussel.