TUI fly zoekt opnieuw kandidaten voor eigen pilotenopleiding

TUI fly gaat in september opnieuw beginnen met de opleiding tot lijnpiloot die door de luchtvaartmaatschappij zelf gegeven wordt. TUI fly is op zoek naar 15 studenten die daardoor de pilotenopleiding voor ongeveer de helft van de normale prijs kunnen voltooien.

In september 2024 zal TUI fly 15 nieuwe studenten verwelkomen die via het MPL (Multi-Crew Pilot Licence) -programma van de maatschappij hun opleiding tot piloot kunnen voltooien bij TUI fly. In ongeveer 19 maanden wil TUI fly de studenten opleiden tot lijnpiloot. Kandidaten moeten 54.000 euro zelf op tafel kunnen leggen, iets minder dan de helft van wat een voltijdse vliegopleiding bij de Belgische vliegscholen kost.

Na de opleiding van 19 maanden krijgen de geslaagde piloten een contract van 8 maanden waarbij ze als First Officier op de B737’s van TUI fly kunnen vliegen. Mogelijks wordt het tijdelijke contract nadien verlengd. Meer informatie is te vinden op deze link.