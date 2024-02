TUI fly vanuit Antwerpen naar Oujda

TUI fly lanceert deze zomer een derde Marokkaanse bestemmen vanuit Antwerpen. Er komen twee vluchten per week naar Oujda.

Tussen 26 juni en 22 september zal TUI fly twee keer per week gaan vliegen tussen Antwerpen en Oujda. Het is na Tanger en Nador de derde bestemming in Marokko vanuit Antwerpen.

Het totaal aantal TUI fly-bestemmingen vanuit Antwerpen deze zomer komt met de toevoeging van Oujda op 15 te liggen: Alicante, Malaga, Murcia, Mallorca, Ibiza, Gran Canaria, Tenerife, Tanger, Nador, Oujda, Split, Heraklion, Antalya, Tel Aviv (vanaf 23 september) en Innsbruck (enkel in de winter).