In januari reisden meer dan 1,4 miljoen passagiers via Brussels Airport

In januari verwelkomde Brussels Airport meer dan 1,4 miljoen passagiers, een toename met 6% in vergelijking met januari 2023. Dit resultaat werd beïnvloed door de tweede week van de kerstvakantie begin januari, met meer aankomende dan vertrekkende passagiers. De hoeveelheid vervoerde luchtvracht steeg eveneens met 6% om uit te komen op 46.000 ton.

Passagiers: +6% ten opzichte van januari 2023

In januari verwelkomde Brussels Airport 1.403.192 passagiers, een stijging met 6% tegenover januari 2023. Het einde van de kerstvakantie in het begin van de maand zorgde voor meer aankomende dan vertrekkende passagiers. Het opschorten van de vluchten met bestemming Tel Aviv bleef een negatieve impact op de passagierscijfers hebben. Er was ook een negatieve impact van de korte staking bij Brussels Airlines en vooral van het winterweer op de Duitse luchthavens in januari, dat op die luchthavens tot het tijdelijk stopzetten van de vluchten leidde.

Het aantal vertrekkende transferpassagiers bedroeg 17%, een lichte daling als gevolg van de afname van het aantal transferpassagiers binnen Europa tegenover een stijging van het aantal intercontinentale passagiers, wat aansluit bij de doelstellingen van Brussels Airport als hub.

De tien meest bezochte landen in januari waren Spanje, Duitsland, Italië, Marokko, Turkije, Zwitserland, de Verenigde Staten, Franrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Arabische Emiraten.

Luchtvrachtvolumes: een stijging met 6% ten opzichte van januari 2023

De totale vrachtvolumes via Brussels Airport zijn in januari met 3% gestegen ten opzichte van januari 2023 en komen uit op 55.051 ton. De luchtvrachtvolumes stegen met 6% naar een totaal van 46.376 ton.

In het volvrachtsegment is er een forse stijging van 15%, terwijl de vracht aan boord van passagiersvluchten met 19% is toegenomen dankzij het grotere aantal passagiersvluchten. De expressdiensten dalen met 9% en ook bij de getruckte volumes is er een daling met 9%.

De voornaamste importregio’s zijn Azië, met een sterke stijging van 112% ten opzichte van januari 2023, Afrika (-0,5%) en Noord-Amerika (-16%). De voornaamste exportregio is opnieuw Azië (-6%), gevolgd door Noord-Amerika (-21%) en Afrika (-11%).

Vliegbewegingen: stijging met 3% ten opzichte van januari 2023

In januari steeg het aantal vliegbewegingen met 3% naar 13.508 bewegingen. Het aantal passagiersvluchten is met 5% toegenomen tegenover 2023. In januari 2024 waren er gemiddeld 128 passagiers per vlucht, één meer dan in 2023. Het aantal cargovluchten daalde met 6%, voornamelijk als gevolg van de terugval van het aantal expressvluchten.