In februari 14 procent meer passagiers op Brussels Airport

In februari verwelkomde Brussels Airport meer dan 1,5 miljoen passagiers, een toename met 14% in vergelijking met februari 2023. Zowel de krokusvakantie, die verdeeld was over 3 niet-opeenvolgende weken, en het schrikkeljaar dat dit jaar zorgde voor een extra dag hebben een positief effect gehad op het aantal passagiers. De hoeveelheid vervoerde vracht steeg eveneens met 4% om uit te komen op 49.000 ton.

Passagiers: +14% ten opzichte van februari 2023

In februari mocht Brussels Airport 1.553.477 passagiers ontvangen, een stijging met 14% tegenover februari 2023. De start van de krokusvakantie voor de Franstaligen aan het einde van de maand zorgde voor meer vertrekkende dan aankomende passagiers. Het opschorten van de vluchten met bestemming Tel Aviv bleef een negatieve impact op de passagierscijfers hebben. Ook de staking bij Brussels Airlines en Lufthansa heeft een negatieve impact gehad.

Het aantal vertrekkende transferpassagiers bedroeg 15%, een lichte stijging als gevolg van de vermindering van het aantal transferpassagiers binnen Europa tegenover de toename van het aantal intercontinentale passagiers.

De tien meest bezochte landen in februari waren Spanje, Duitsland, Italië, Marokko, Turkije, Zwitserland, de Verenigde Staten, Franrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Arabische Emiraten.

Luchtvrachtvolumes: een stijging van ruim 4% ten opzichte van februari 2023

De totale vrachtvolumes via Brussels Airport zijn in februari met 3% gestegen ten opzichte van februari 2023 en komen uit op 59.019 ton.

De luchtvrachtvolumes stegen met 4% naar een totaal van 48.912 ton.

In het volvrachtsegment is er een stijging van 11%, terwijl de vracht aan boord van passagiersvluchten met 21% is toegenomen dankzij de toename van het aantal passagiersvluchten. De expressdiensten dalen met 9% en ook bij de getruckte volumes is er een afname met 4%.

De voornaamste importregio’s zijn Azië, met een sterke stijging van 101% ten opzichte van februari 2023, Afrika (+17%) en Noord-Amerika (-10%). De voornaamste exportregio is opnieuw Azië (-31%), gevolgd door Noord-Amerika (-20%) en Afrika (-3%).

Vliegbewegingen: stijging met 10% ten opzichte van februari 2023

In februari telden we 13.888 vliegbewegingen, dat komt neer op een stijging van 10% ten opzichte van februari 2023. Het aantal passagiersvluchten is met 12% toegenomen tegenover 2023. In februari 2024 waren er gemiddeld 138 passagiers per vlucht, twee meer dan vorig jaar. Het aantal cargovluchten daalde met 2%, voornamelijk als gevolg van de daling van het aantal expressvluchten.