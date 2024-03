Juneyao Air en Hainan Airlines lanceren vluchten tussen Shanghai en Brussel

De twee Chinese luchtvaartmaatschappijen Juneyao Air en Hainan Airlines lanceren deze zomer elk vluchten tussen Shanghai en Brussel. Voor Hainan is het een heropstart van een oude route, maar Juneyao Air wordt een nieuwe maatschappij op Brussels Airport.

In juli komt er een nieuwe maatschappij naar Brussel: Juneyao Air gaat drie vluchten per week lanceren tussen haar thuisbasis in Shanghai en Brussel. Juneyao Air is een in Shanghai gebaseerde Chinese maatschappij die onderdeel is van de grotere Juneyao Group die actief is in verschillende marktsegmenten. Er komen vluchten op maandag, vrijdag en zondag vanuit Shanghai. Het precieze vliegschema is nog niet gepubliceerd.

Juneyao Air is op intercontinentaal vlak nog maar een kleine luchtvaartmaatschappij. Juneyao Air beschikt over een grote vloot aan A320’s en A321’s maar de langeafstandsvloot bestaat momenteel uit 7 B787-9’s. Vanuit Shanghai vliegt Juneyao ook naar Athene (enkel in de zomer) en Helsinki. Vanuit Zhengzhou zijn er ook nog vluchten naar Rome en Helsinki. Ook Manchester wordt deze zomer een nieuwe bestemming.

Hainan Airlines, dat al actief is op Brussels Airport met vluchten naar Peking en Shenzhen herstart ook de route naar Shanghai. Vanaf 18 juni zal Hainan opnieuw vier keer per week actief zijn op de route en dat op maandag, dinsdag, donderdag en zaterdag. De vluchten zullen telkens om 08:10 in Brussel landen en om 12:00 terug vertrekken.