Zomer 2024 op Brussels Airport

Volgend weekend gaat op het noordelijk halfrond het zomerseizoen van start in de luchtvaart. Dat brengt natuurlijk veranderingen met zich mee in de dienstregeling van luchtvaartmaatschappijen op Brussels Airport. We presenteren hieronder de belangrijkste veranderingen voor Brussels Airport.

*Onderstaand artikel is gebaseerd op informatie die is doorgestuurd door de luchtvaartmaatschappij en/of is samengesteld op basis van externe maar geverifieerde bronnen. Daardoor kunnen er mogelijkerwijze altijd onvolledigheden optreden.

Nieuwe airlines/routes

Belangrijkste nieuwkomer is Singapore Airlines. Vanaf 6 april vliegt de maatschappij vier keer per week tussen Brussel en Singapore met de A350-900. De route werd al eens aangekondigd, maar door corona nooit opgestart.

Er komt opnieuw een rechtstreekse verbinding met Shanghai. Zowel Hainan Airlines als Juneyao Air vliegen van juni en juli op deze route met de B787-9.

Naar Noorwegen komt er met de komst van Wideroe een verbinding bij. De maatschappij zal twee keer per week tussen Brussel en Bergen vliegen en dat met Embraer 190-E2’s.

Transavia breidt zomer na zomer de capaciteit vanuit Brussel verder uit. Deze zomer komen Bari, Marakkech en Thessaloniki erbij. Ook enkele frequenties naar de reeds bestaande bestemmingen wordt verhoogd.

Voor Brussels Airlines zijn er deze zomer maar twee nieuwe bestemmingen: Krakau in Polen (4 keer per week) en Nairobi (6 keer per week waarvan 2 keer per week via Kigali) in Kenia.

Nouvelair wordt actief op de route naar Monastir en dat met 2 vluchten per week.

De nieuwe route van Cyprus Airays die vorige maand werd opgestart blijft uiteraard komende zomer doorlopgen. Er zal twee keer per week met A220’s tussen Brussel en Larnaca worden gevlogen.

Het Marokkaanse Air Arabia lanceert vluchten naar Rabat en Tetouan. Daarmee wordt het aantal bestemmingen vanuit Brussel van Air Arabia verhoogd naar zeven in totaal.

Wizz Air brengt concurrentie op de route tussen Brussel en Boedapest. Enkel Brussels Airlines is daar momenteel op actief maar vanaf 17 juni zal de lowcostmaatschappij met vijf vluchten per week opnieuw op Brussels Airport neerstrijken.

Het Roemeense Dan Air startte vorig jaar vluchten op vanuit Brasov naar Brussel, maar is ondertussen van luchthaven veranderd. De maatschappij vliegt momenteel enkel vanaf Bacău naar Brussel.

Het Franse Amelia vliegt in de zomermaanden juli en augustus twee keer per week tussen Brussel en Brive (Frankrijk). Dat doet de maatschappij met Embraer 135/145’s.



Extra frequenties

Voorbije winter verhoogde Qatar Airways het aantal vluchten al tussen Doha en Brussel, maar die verhoging wordt ook deze zomer aangehouden. Er zullen in totaal tien vluchten per week zijn richting Doha

Brussels Airlines reduceert het aantal frequenties deze zomer op enkele steden om de frequentie naar verscheidene zomerbestemmingen te verhogen. Ook naar Londen blijft de extra avondvlucht behouden. In Afrika krijgt al zeker Kigali frequenties bij en zal er vanaf nu dagelijks richting Rwanda worden gevlogen.

Voorts zijn er ook extra vluchten naar reeds bestaande bestemmingen van Aegean, Transavia, Vueling, SAS en Royal Air Maroc. Het Canadese Air Transat zal deze zomer vier in plaats van drie keer per week naar Montreal vliegen.

United komt met een tweede dagelijkse vlucht tussen Brussel en Newark. Daar zal de maatschappij een kleinere B757 voor inzetten.

Minder frequenties

Brussels Airlines reduceert haar aantal vluchten naar verscheidene hoofdsteden. De route naar Birmingham wordt zelfs volledig stopgezet.