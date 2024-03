DHL moet op zoek naar stillere vliegtuigen voor nachtvluchten vanuit Brussel

Met de nieuwe omgevingsvergunning kan DHL haar belangrijke logistieke netwerk in Brussel behouden. Er wordt niet ingegrepen in het aantal nachtvluchten vanuit Brussel, maar er komen vanaf 2026 wel strengere regels voor nachtvluchten, hoofdzakelijk in het weekend. Met die strengere regels is het over en uit voor de DHL A300 in Brussel, maar ook de B757 moet tegen het einde van dit decennium bij ongewijzigde operaties vervangen worden door stillere vliegtuigen.

Elke nacht landt er tiental vluchten van DHL op Brussels Airport. Het gaat voornamelijk om vliegtuigen van het in Leipzig gevestigde European Air Transport (EAT), maar ook om vliegtuigen van de Britse tak van DHL. De vluchten, die vanuit verschillende andere Europese steden vertrekken, worden hoofdzakelijk door A300’s en B757’s van EAT uitgevoerd. De gemiddelde leeftijd van de EAT-vloot bedraagt zo’n 26 jaar, en dat wordt wanneer de nieuwe regels omtrent nachtvluchten van de nieuwe omgevingsvergunning van kracht gaan een probleem.

In de nieuwe voorwaarden van de vergunning zou de A300 vanaf de zomer van 2026 niet meer welkom zijn in Brussel voor deze operaties. Het toestel is te luid en valt buiten de geluidslimieten van de nieuwe voorwaarden. Vanaf de zomer van 2026 worden tijdens het weekend de nachtvluchten tussen 1 uur ’s nachts en 5 uur ’s morgens strenger beoordeeld op basis van de geluidsuitstoot van de vliegtuigen. Er wordt dan enkel nog maar naar het geluid van de landingen gekeken, want vanaf 2028 zullen ook opstijgende vliegtuigen strenger worden gelimiteerd op basis van hun geluidsuitstoot en dan komt ook de B757 in de problemen. Volgens onze berekeningen op basis van de huidige informatie voldoen ook de B757’s waarmee DHL naar Brussel vliegt tegen dan niet meer aan de strengere voorwaarden.

DHL vliegt momenteel met een mengeling van A330, A300, B757 en B767 naar Brussel. De B767’s zitten in de vloot van het Britse DHL, want EAT heeft dat type niet in haar vloot. En dat die vloot sterk verouderd is, is geen geheim. EAT heeft maar liefst 24 operationele A300 Freighters in haar vloot. Daarnaast opereert ze nog met 5 A330’s en 7 actieve B757’s’. Naast eigen vliegtuigen maakt DHL ook wereldwijd gebruik van veelal modernere vliegtuigen van andere maatschappijen zoals bijvoorbeeld Kalitta Air en Aerologic. De Leipzig-vloot voor Europese vluchten is echter fel verouderd. In Europa experimenteert DHL al met vrachtversies van de A321 die worden uitgevoerd door Smartlynx. De komende jaren zal er echter voor de vluchten vanuit Brussel naar andere toestellen moeten worden gekeken of moeten de uren van de operaties worden aangepast, vooral in het weekend hebben de nieuwe voorwaarden een grote impact voor DHL.

Toch is DHL in haar communicatie gisteren eerder lichtjes positief dan teleurgesteld. “Het zal serieuze inspanningen vergen om de wereldwijde connecties op de verstrengde voorwaarden af te stemmen. Op het eerste gezicht zijn de voorwaarden voor DHL een streng keurslijf, maar wel werkbaar”, zegt Lorenzo Van de Pol van DHL Aviation. “Er is nu wel duidelijkheid, wat het mogelijk maakt om op lange termijn investeringen te doen.”