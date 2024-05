Brussels Airlines kijkt voor vernieuwing langeafstandsvloot naar A350 of B787

Brussels Airlines kijkt voor een toekomstige vervanger voor de A330 naar de A350 of de B787. Dat zegt CEO Dorothea von Boxberg in een interview met het Duitstalige Aerotelegraph. De A330neo is volgens de CEO geen optie meer met de nieuwe omgevingsvergunning van Brussels Airport omdat dat toestel nog steeds te luid zou zijn om ’s morgens vroeg te landen. Voor de middellangeafstandsvloot wordt er gekeken naar meer A320neo’s.

In een interview met het Duitstalige Aerotelegraph doet de CEO van Brussels Airlines geen grote onthullingen, maar preciseert ze enkele zaken in verband met de korte en middellange termijnplannen van de maatschappij. Zo is het duidelijk dat de middellangeafstandsvloot van A319’s en A320’s verder moet vernieuwen met de komst van A320neo’s. Behalve de drie A320neo’s die de maatschappij al in de vloot heeft en de twee neo’s die later deze zomer worden geleverd, komen er de komende twee jaar nog zeker enkele exemplaren bij. Om hoeveel stuks het gaat en wanneer deze geleverd zullen worden, wil von Boxberg in het interview nog niet gezegd hebben.

Ook de A319’s zullen nog zeker enkele jaren in de vloot blijven. De maatschappij is er nog niet uit of deze op termijn zullen vervangen worden door nieuwe toestellen met een beperkte capaciteit (zoals bv. A220’s) of er wordt gekozen om naar een volledige A320-vloot te gaan. Volgens von Boxberg is het in de winter niet altijd gemakkelijk om zo’n grote toestellen (180 zetels) te vullen. Ook wordt er, zoals in het verleden ook reeds het geval was, opnieuw overwogen om de A321neo in de vloot te introduceren. Die zouden dan kunnen worden ingezet op belangrijke bestemmingen die het Afrikaanse netwerk feeden, of op bestemmingen zoals Nice of de Canarische eilanden waar extra capaciteit van pas kan komen.

Voor de langeafstandsvloot is de vlootvernieuwing volgens de CEO nog niet meteen dringend, aangezien de huidige generatie A330’s nog zeker enkele jaren mee kan. Toch wordt er al gekeken naar de opvolger van de A330. Hoewel de CEO enkele maanden geleden nog sprak over de A330neo, lijkt dat toestel uit de running. Volgens von Boxberg zou het toestel niet meer op Brussel mogen landen met de voorwaarden van de nieuwe omgevingsvergunning. Daarbij worden de nachtelijke uren voor landingen geleidelijk aan uitgebreid en ook strenger gemaakt. Daarom wordt er nu gekeken naar de A350 en de B787, die allebei al door de Lufthansa Group besteld zijn. De A350 heeft een grotere capaciteit en dat kan volgens de CEO voordelig zijn nu het aantal slots vanaf 2032 wordt begrensd en de mogelijkheden voor groei beperkt zullen zijn.

Het volledige en Duitstalige interview kan je hier lezen.