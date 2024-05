Meer passagiers en vracht voor Brussels Airport in april

Passagiers: +5,6% vergeleken met april 2023

In april verwelkomde Brussels Airport 1.957.165 passagiers, dat zijn er 5,6% meer dan in april 2023. De toevoeging van een tweede dagelijkse vlucht naar Newark door United Airlines en verschillende nieuwe routes hadden een positieve impact op de passagiersaantallen. Nouvelair vliegt voortaan van Brussels Airport naar Monastir (Tunesië), Air Arabia vliegt naar Tétouan (Marokko) en Brussels Airlines vliegt naar Krakau (Polen). In april verwelkomde Brussels Airport twee nieuwe luchtvaartmaatschappijen: Singapore Airlines dat 4 keer per week naar Singapore vliegt en Wideroe dat 2 keer per week naar Bergen (Noorwegen) vliegt.

Het aandeel vertrekkende transferpassagiers bedroeg 11,6%, er was een toename van het aantal intercontinentale passagiers.

De tien belangrijkste landen in april waren Spanje, Italië, Duitsland, Turkije, Portugal, de Verenigde Staten, Marokko, Frankrijk, Zwitserland en Griekenland.

Vrachtvolumes: 2,9% hoger dan in april 2023

De totale vrachtvolumes via Brussels Airport zijn in april met 2,9% gestegen ten opzichte van april 2023 en komen uit op 62.715 ton. Ook de luchtvrachtvolumes stegen met 2,7% tot 53.143 ton.

Het volvrachtsegment kende een stijging van 1,5%, terwijl de vracht aan boord van passagiersvluchten met bijna 20% steeg, in lijn met de toenemende capaciteit op vlak van passagiersvluchten. De expressdiensten dalen met 5%, terwijl de getruckte vrachtvolumes met bijna 4% stegen.

De voornaamste invoerregio’s zijn Azië, met een sterke stijging ten opzichte van april 2023, door een toename op vlak van e-commerce, Afrika en Noord-Amerika. De voornaamste exportregio is opnieuw Azië, gevolgd door Afrika en Noord-Amerika.

Vliegbewegingen: stijging met 2% ten opzichte van april 2023

In april waren er 16.275 vliegbewegingen, een stijging van 2% ten opzichte van april 2023. Het aantal passagiersvluchten is met 2,2% toegenomen tegenover 2023. In april 2024 waren er gemiddelde 145 passagiers per vlucht, vijf passagiers meer dan vorig jaar. Het aantal cargovluchten daalde met bijna 3%, voornamelijk als gevolg van de daling van het aantal vluchten in het Integrator segment.