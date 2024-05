Tiende A330 voor Brussels Airlines aangekomen in Brussel

De tiende A330-300 voor Brussels Airlines is vandaag aangekomen op Brussels Airport. Het toestel is afkomstig van Lufthansa en zal ook vliegen met de huidige Lufthansa-zetels in de cabine. Vanaf juni moet het toestel operationeel zijn.

In Brussel is vandaag de D-AIKG aangekomen. De 19-jaar oude A330-300 komt als tiende A330 de langeafstandsvloot van Brussels Airlines vervoegen. Het toestel zal binnenkort de Belgische registratie OO-SFP krijgen.

Het tiende toestel is nodig om de nieuwe bestemming Nairobi vanaf juni te kunnen aanbieden. Zowel langs binnen als buiten zal het toestel wel aan Lufthansa blijven herinneren. Het kleurenschema blijft alleszins deze zomer nog het Lufthansa-kleurenschema en ook de cabine zal niet vernieuwd worden en zal dus, net zoals de OO-SFJ, de verouderde zetels van Lufthansa blijven hebben.