Recordwinst voor Ryanair dankzij 21 procent hogere ticketprijzen

Ryanair heeft het voorbije jaar het vorige winstrecord aan diggelen geslagen. De maatschappij maakte het voorbije boekjaar, dat eind maart werd afgesloten, een recordwinst van 1,92 miljard euro. Vooral de hogere ticketprijzen stuwden de winst fors hoger.

Het afgesloten boekjaar heeft Ryanair de vorige recordwinst uit 2018 kunnen breken. De maatschappij eindigt net onder de 2 miljard euro nettowinst. Vorig jaar was dan ook een buitengewoon uitstekend jaar in de luchtvaart met een nog beperkt aanbod en grote vraag. Ryanair kon per vervoerde passagiers 15 procent meer inkomsten noteren. De ticketprijzen lagen 21 procent hoger dan een jaar eerder.

Komende zomer zal Ryanair het drukste vliegschema ooit in haar geschiedenis uitvoeren. En hoewel de kosten bij de maatschappij het komende jaar zullen stijgen, worden zij deels gebalanceerd door een positieve fuel hedging strategie en een nog steeds beperkte capaciteit in Europa. Zo verwijst Ryanair naar onder meer verschillende A320neo-operatoren wiens A320neo’s met P&W-motoren aan de grond zullen staan deze zomer. De ticketprijzen zouden moeten stabiliseren en niet veel meer stijgen ten opzichte van het voorbije jaar.