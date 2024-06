Norwegian komt voor het eerst naar Brussels Airport

Komend winterseizoen kan Brussels Airport een nieuwe luchtvaartmaatschappij verwelkomen: Norwegian. De maatschappij start (seizoens)vluchten tussen Tromsø en Brussel. Het wordt de eerste route voor Norwegian naar België, naar de buurlanden opereert de maatschappij al jarenlang met een uitgebreid aanbod.

Na jarenlang een blinde vlek te zijn geweest op de routekaart van Norwegian, althans in de periode voor het bedrijf verschillende dochterondernemingen failliet moest laten gaan en ze de coronacrisis bijna niet overleefde, komt Norwegian dan toch naar België. Eind oktober start de maatschappij een route tussen Tromsø en Brussel. Het gaat om twee vluchten per week die afwisselend ’s morgens en ’s avonds zullen worden uitgevoerd.

Op donderdag voert de maatschappij een avondvlucht uit met vertrek om 16:25 in Tromsø en aankomst om 19:50 in Brussel. Om 20:30 vertrekt de vlucht dan terug naar Tromsø om daar om 23:50 aan te komen. Op zondagen komt er een ochtendvlucht met vertrek om 08:30 in Tromsø en aankomst om 12:00 in Brussel. Om 12:50 gaat het terug naar Tromsø waar het toestel om 16:10 aankomt. De vluchten worden uitgevoerd met B737-800’s.

Het gaat momenteel enkel om een seizoensvlucht, wat niet onlogisch is. Het noorden van Scandinavië is de voorbije jaren uitgegroeid tot een belangrijke toeristische bestemming met verschillende maatschappijen die in het winterseizoen naar steeds noordelijkere bestemmingen vliegen in Scandinavië. Vanuit Tromsø vliegt Norwegian buiten naar Oslo ook al naar Londen Gatwick, Parijs CDG, Bergamo, Kopenhagen en Berlijn. Ook die routes worden enkel in het winterseizoen uitgevoerd. Voor Brussel gaat het momenteel over de periode van 31 oktober tot en met 27 maart.

Behalve Brussel lanceert de maatschappij ook vluchten vanuit Tromsø naar Stockholm Arlanda. Norwegian is in België niet bekend, maar de maatschappij is een grote Noorse lowcostmaatschappij met verschillende vluchten naar onze buurlanden. Vanuit Scandinavië is de maatschappij ook sterk in vakantievluchten naar Zuid-Europa.