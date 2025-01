Eerste B787 voor vlootvernieuwend TAAG Angola Airlines landt in Luanda

De eerste van vier nieuwe B787’s voor TAAG Angola Airlines, dat als eerste langeafstandstoestel het nieuwe kleurenschema draagt waarop enkel de merknaam Angola Airlines wordt getoond, is aangekomen in de hoofdstad Luanda. De maatschappij is bezig aan een vlootvernieuwing van A220’s en B787’s en verhuist in maart naar een nieuwe thuisbasis.

De eerste van vier B787’s is gisterenmiddag aangekomen in de Angolese hoofdstad Luanda. De maatschappij heeft twee B787-9’s en twee B787-10’s besteld. De nieuwe toestellen dienen om de gemiddelde leeftijd van de vloot naar beneden te krijgen, maar zullen de B777’s in de vloot nog niet meteen vervangen. De nieuwe toestellen moeten vooral nieuwe langeafstandsroutes vanuit Luanda mogelijk maken.

TAAG Angola Airlines, dat met de eerste B787 en eerste A220 ook een vernieuwd kleurenschema invoert waarbij de letters TAAG op zijn weggelaten, beschikt vandaag over een langeafstandsvloot van drie B777-200’s en vijf B777-300ER’s. Toch zijn er maar vier B777-300ER’s die operationeel gebruikt worden. De maatschappij is ermee actief op routes naar Johannesburg, Sao Paulo, Lissabon en Porto.

Voor de kortere vluchten is TAAG bezig met een vlootvernieuwing om de B737’s te vervangen door A220’s. Vandaag gebruikt TAAG voor haar passagiersoperaties vier operationele B737-700’s. Tussen 2020 en 2022 nam TAAG ook zes nieuwe Dash-8 Q400’s in gebruik. In totaal zal TAAG de komende jaren bovenop de eerste A220 nog veertien A220’s in ontvangst nemen. Met de toestellen is TAAG actief op 11 binnenlandse routes en naar bestemmingen in Zuid-Afrika, Mozambique, Namibië, Nigeria en Sao Tomé en Principe.

TAAG is ook in afwachting van een modernisering van de thuisbasis in Luanda. Er is een gloednieuwe luchthaven gebouwd en de bedoeling is om tegen eind maart alle commerciële vluchten naar de nieuwe luchthaven te verhuizen. Momenteel worden er al enkele binnenlandse routes vanaf de nieuwe luchthaven uitgevoerd. De door Chinezen gebouwde luchthaven is met een capaciteit van 15 miljoen passagiers per jaar klaar voor een grote expansie van het aantal vluchten van en naar Angola. TAAG wil met een grotere en jongere langeafstandsvloot nieuwe routes opstarten naar Europa, Noord-Amerika en Azië.