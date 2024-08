ASL Airlines Belgium voert ‘round the world’-vlucht uit via China

ASL Airlines Belgium heeft als eerste Belgische maatschappij vluchten kunnen uitvoeren tussen China en de Verenigde Staten. Dankzij nieuwe bilaterale overeenkomsten mogen Belgische maatschappijen nu ook vanuit China naar eender welke bestemming vliegen. De B747 van de maatschappij voerde daarom een vlucht rond de wereld uit via China.

Dankzij een nieuwe Air Transport Agreement tussen België en China kan de vrachtmaatschappij ASL Airlines Belgium nu ook vluchten rond de wereld uitvoeren via China. Dit weekend vloog de maatschappij voor het eerst met een B747-400F zo’n route. De B747 vertrok vrijdag van Luik naar het Chinese Jinan om daarna verder te vliegen naar Anchorage en New York JFK om nadien opnieuw in Luik te landen.

Het nieuwe verdrag werd vorig jaar onderhandeld en laat Belgische maatschappijen ook toe om vaker naar China te vliegen. Ook Chinese maatschappijen mogen nu vaker naar België vliegen.